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Третий сезон «Иванько» находится в разработке

8 апреля
2024 год

Новости кино >>
8 апреля 2024
Третий — заключительный — сезон сериала «Иванько» находится в разработке. Об этом сообщает компания Good Story Media в своем телеграм-канале. Сейчас пишут сценарий финальной части.

Третий сезон «Иванько» находится в разработке
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Третий сезон сериала «Иванько» станет заключительным для наших героев. Мы увидим, чему их научили прошлые ошибки, какие выводы они сделали и какие еще жизненные уроки им придется пройти на пути к своему счастью. В новом сезоне останутся почти все любимые герои, а также появится несколько новых неожиданных персонажей. И, конечно, не обойдется без сюрпризов!», — рассказывает автор сценария, креативный продюсер и режиссер «Иванько» Ксения Воронина.

В первом сезоне главные героини – учительница английского Валя (Лина Миримская), тамада и танцовщица Настя (Валентина Мазунина), учительница биологии Яся (Виктория Заболотная) — наделали много ошибок, а во втором сезоне были вынуждены разбираться с последствиями. Настя стремилась забыть Леху (Михаил Тройник), строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь «исправить» себя. Валя столкнулась с проблемами во взаимоотношениях, при этом на ее плечи легла забота о маме и беременной сестре. Яся уволилась из школы, пытаясь найти новый смысл в жизни. Все герои считают себя довольно опытными, но они все равно постоянно попадают в забавные и нелепые ситуации, из которых приходится выпутываться.
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№ 1
Юля Наумова   8.04.2024 - 14:33
Никогда не смотрела))) хотя слышала и не раз. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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