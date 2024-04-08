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Мелодрама «На правах матери» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

8 апреля
2024 год

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8 апреля 2024

Премьерная линейка «Сквозь слезы к счастью» продолжится на «Dомашнем» 15 апреля показом восьмисерийной мелодрамы Ильи Шерстобитова «На правах матери». Главные роли исполнили Елена Лагута и Илья Акинтьев, уточняет пресс-служба телеканала.

Мелодрама «На правах матери» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Маша Анпилова соглашается стать суррогатной матерью для бизнесмена Богданова и его жены, чтобы спасти своего гражданского мужа. На последнем сроке беременности Маша понимает, что не сможет отдать ребенка и сообщает родителям о своем решении. Вскоре Богдановы трагически гибнут в аварии. Оглашается завещание – все свои активы Богданов завещал своему сыну, а Машу и своего младшего брата Алексея назначил опекунами. Довольно быстро Маша оказывается в эпицентре борьбы родных бизнесмена за его наследство.

Продолжит неделю премьер 17 апреля мелодрама Дмитрия Сорокин «Вечная любовь», в которой сыграли Елена Лагута и Василий Шмаков. В центре сюжета окажется Анна, которая, выбирая между двумя кавалерами – Михаилом и Алексеем – выбрала первого и ни разу не пожалела. Спустя 20 лет Михаил погибает в автомобильной аварии, а их дочь Настя прикована к инвалидному креслу. Анне удается записать дочь на операцию к столичному светилу медицины, но на нее нужны большие деньги. В отчаянии она обращается к Алексею, который к этому времени уже – «владелец заводов, газет, пароходов». Алексей соглашается помочь Анне в обмен на фиктивный брак.

18 апреля состоится премьера мелодрамы «Нелюбимая невестка», которую поставил Альберт Барбарич. Главные роли исполнили Татьяна Чердынцева, Ирина Бразговка и Максим Линников. По сюжету у Анны и Сергея прекрасная семья, их сыну Денису 8 лет. Но есть одно «но» – влиятельная мать Сергея, владелица мясокомбината Маргарита Петровна терпеть не может невестку и мечтает, чтобы ее любимый сын поскорее развелся. Сергей прекращает общение с матерью и отказывается от ее денег и наследства. Он берется за любую работу и «бомбит» по ночам на такси. От недосыпа и усталости Сергей попадает в аварию и погибает.

Мелодрама «На правах матери» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершает неделю премьер 19 апреля мелодрама Дмитрия Сорокин «Формула женской дружбы». В главных ролях – Екатерина Иванова, Марина Вайнбранд, Екатерина Бежанова и Зинаида Ястржембская. В центре сюжета — Аня с мужем Антоном, которые владеют небольшим отелем в городе своего детства. После смерти Антона выясняется, что он оставил завещание, в котором разделил единственное имущество – отель «Антоновка» – между женой и дочерью Ириной. Но при этом детей у Ани и Антона нет.
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Мелодрама «На правах матери» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «На правах матери» с Еленой Лагутой и Ильей Акинтьевым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
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