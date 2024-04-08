Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бременские музыканты», «Вызов» и «Снегирь» покажут на фестивале российского кино в Казахстане

8 апреля
2024 год

Новости кино >>
8 апреля 2024
«Бременские музыканты», «Вызов», «Снегирь» и другие популярные фильмы покажут в Казахстане на фестивале российского кино. Смотр пройдет с 12 по 14 апреля в Астане и Алматы.

«Бременские музыканты», «Вызов» и «Снегирь» покажут на фестивале российского кино в Казахстане
фото: пресс-служба Фестиваля российского кино

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в программу бесплатных показов также входят комедия Антона Маслова «Поехавшая» с участием известного казахстанского актера Аскара Ильясова и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-младшего. «Вызов» Клима Шипенко покажут на открытии фестиваля 12 апреля, в День Космонавтики.

Кинопоказы в Астане пройдут на площадках Телерадиокомплекса «Казмедиа», Русского Дома в Астане, киноцентра «Арман Asia Park». В Алматы зрителей ждут в кинотеатре «Арман Достык» и Русском Доме. Фильмы будут сопровождаться субтитрами на казахском языке. В фестивале примут участие российские кинематографисты: режиссеры, актеры, продюсеры. Также в состав делегации войдут директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. В рамках смотра запланированы творческие встречи и мастер-классы участников мероприятия в Казахстанском филиале МГУ и Казахском Национальном Университете Искусств, круглый стол по производству и продвижению казахстанского и российского кино на взаимных рынках. Ряд встреч пройдет в рамках выставочного проекта «Поехали! (сказано на Байконуре)» Русского дома в Астане, приуроченного к 90-летию Юрия Гагарина.

«Надеюсь, что мероприятие также станет площадкой для встреч кинематографистов России и Казахстана, пространством для креативной дискуссии. Оригинальные сюжеты и национальный колорит создают особый характер кинематографа Казахстана, который может многое привнести в создание совместных кинопроектов. Только за последние два года ряд фильмов казахстанско-российского производства был отмечен призами престижных международных кинофестивалей. Есть и новые совместные проекты, включая анимацию. Фестиваль российского кино станет еще одним шагом на пути к укреплению понимания и дружбы народов наших стран», — заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное
«Вызов» Клима Шипенко в середине марта выйдет в китайский прокат
«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
персоны
Алексей Герман (младший)Аскар ИльясовОльга ЛюбимоваАнтон МасловКлим Шипенко
фильмы
Бременские музыкантыВоздухВызовПоехавшаяСнегирь

анонс

Скорбим

Яан Тооминг
6 апреля ушёл из жизни актёр Яан Тооминг.
Вацлав Михальский
5 апреля ушёл из жизни писатель, сценарист Вацлав Михальский.
Витауте Жилинскайте
4 апреля ушла из жизни сценаристка Витауте Жилинскайте.

День рождения >>

Наталия Богунова
Антон Васильев
Валентина Гарцуева
Астрида Кайриша
Светлана Кожемякина
Николай Лавров
Никита Михайловский
Елена Муравьёва
Ольга Спиркина
Патрисия Аркетт
Хайвел Беннетт
Жак Брель
Роже Пиго
Мэри Пикфорд
Робин Райт
Мария Феликс
все родившиеся 8 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
Неожиданные связи
комедия
Франция, 2024
Паранормальные явления. Мост призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2020
Собачья жизнь: Друзья навек
драма, экранизация
Китай, 2023
Фея и Белый кит
мелодрама, семейное кино, фэнтези
Китай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен