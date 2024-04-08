«Бременские музыканты», «Вызов» и «Снегирь» покажут на фестивале российского кино в Казахстане

Кинопоказы в Астане пройдут на площадках Телерадиокомплекса «Казмедиа», Русского Дома в Астане, киноцентра «Арман Asia Park». В Алматы зрителей ждут в кинотеатре «Арман Достык» и Русском Доме. Фильмы будут сопровождаться субтитрами на казахском языке. В фестивале примут участие российские кинематографисты: режиссеры, актеры, продюсеры. Также в состав делегации войдут директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. В рамках смотра запланированы творческие встречи и мастер-классы участников мероприятия в Казахстанском филиале МГУ и Казахском Национальном Университете Искусств, круглый стол по производству и продвижению казахстанского и российского кино на взаимных рынках. Ряд встреч пройдет в рамках выставочного проекта «Поехали! (сказано на Байконуре)» Русского дома в Астане, приуроченного к 90-летию Юрия Гагарина.
«Надеюсь, что мероприятие также станет площадкой для встреч кинематографистов России и Казахстана, пространством для креативной дискуссии. Оригинальные сюжеты и национальный колорит создают особый характер кинематографа Казахстана, который может многое привнести в создание совместных кинопроектов. Только за последние два года ряд фильмов казахстанско-российского производства был отмечен призами престижных международных кинофестивалей. Есть и новые совместные проекты, включая анимацию. Фестиваль российского кино станет еще одним шагом на пути к укреплению понимания и дружбы народов наших стран», — заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан.
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