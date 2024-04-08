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Искусственный интеллект помог создать мультфильм «Технолайк»

8 апреля
2024 год

Новости кино >>
8 апреля 2024
В День российской анимации, который отмечается 8 апреля, компания «ЯРКО» рассказала о своих проектах и грядущих новинках. В скором времени зрителей ждет два новых анимационных сериала – «Технолайк», в котором используется искусственный интеллект, и «Мотомарс Школа гонщиков», создающийся на игровом движке Unreal Engine 5, уточняет пресс-служба студии.

Искусственный интеллект помог создать мультфильм «Технолайк»
фото: анимационная компания «ЯРКО»


«Мы используем искусственный интеллект для поиска образов, референсов по цвету, свету. Создаем вариации элементов окружения, предметов и персонажей. Это не простая генерация множества итераций принтов, а кропотливая работа художника с постоянными ручными правками, пока не будет получен нужный образ и характер персонажа в объеме и цвете. У нас уже есть кейс на проекте "Технолайк" для девочек 12+, который создается при поддержке ИРИ. Мы загрузили в систему разработанного персонажа и задали поиск костюма для главной героини. Нам очень понравился результат, смоделированный искусственным интеллектом», – рассказывает генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова.

Сегодня в портфеле брендов «ЯРКО» – 15 проектов на разных стадиях производства. Компания выпустила шесть новых картин на разную целевую аудиторию, среди которых «Дракошия», «Команда МАТЧ», «Улетная доставка», «Тикабо», «Живой гараж» и «Шушумагия». В совместном производстве с кинокомпанией «Централ Партнершип» – полнометражный анимационный фильм «Доктор Динозавров». В 2023 году компания «ЯРКО» выпустила 730 минут анимационного контента. В 2024 году объем произведенной анимации составит более 1110 минут.
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