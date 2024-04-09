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Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно: первый трейлер ромкома «Псевдогарем»

9 апреля
2024 год

Новости кино >>
9 апреля 2024
Студия NomadНе называй это любовью!», «Дропкик злого духа») готовит аниме «Псевдогарем» по одноименной манге Ю Сайто. В ожидании премьеры, намеченной на июль этого года, смотрим первый трейлер и слушаем кусочек опенинга Blouse в исполнении J-pop-квартета GOHOBI.


Старшеклассник Эйдзи Китахама руководит театральной студией и считает, что раз уж он родился мужчиной, то обязательно должен стать популярным и окружить себя гаремом, как в манге. Звезда драмкружка Рин Нанакура тайно влюблена в Эйдзи и разыгрывает представления, чтобы покорить его сердце: то она фам фаталь, то жантильная кошечка, то язвительная цундэрэ.

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Постановкой ромкома руководит Тосихиро КикутиАтака титанов», «Небо»), сценарий написала Юко КакихараМонолог фармацевта», «Влюбленные в небо»), дизайн персонажей сочинил Ёсихиса Сато (ключевая анимация «Летнего времени» и «Мартовского льва»), а музыку — Такэси ВатанабэСмертоносный герцог и его черная горничная», «Клубничный зефир»).

Голоса дуэту подарили Нобухико Окамото (Химмель из «Провожающей в последний путь Фрирен», Рин Окумура из «Синего экзорциста») и Саори Хаями (Фалин из «Подземелья вкусностей», Йор Форджер из «Семьи шпиона»).

Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно: первый трейлер ромкома «Псевдогарем»
Первоначально история, написанная и проиллюстрированная Ю Сайто, выходила на личной страничке мангаки в Х. С января 2019-го манга получила сериализацию на страницах журнала Monthly Shonen Sunday и за два года разрослась до шести танкобонов. Серия была номинирована на премию Next Manga Award 2019 в категории «печатные издания» и заняла седьмое место (при 50 претендентах).

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фотографии >>
Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно: первый трейлер ромкома «Псевдогарем» фотографии
Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно: первый трейлер ромкома «Псевдогарем» фотографии
Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно: первый трейлер ромкома «Псевдогарем» фотографии
Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно: первый трейлер ромкома «Псевдогарем» фотографии
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