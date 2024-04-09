Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно: первый трейлер ромкома «Псевдогарем»

Студия Nomad
(«Не называй это любовью!
», «Дропкик злого духа
») готовит аниме «Псевдогарем
» по одноименной манге Ю Сайто
. В ожидании премьеры, намеченной на июль этого года, смотрим первый трейлер и слушаем кусочек опенинга Blouse
в исполнении J-pop-квартета GOHOBI
.
Старшеклассник Эйдзи Китахама руководит театральной студией и считает, что раз уж он родился мужчиной, то обязательно должен стать популярным и окружить себя гаремом, как в манге. Звезда драмкружка Рин Нанакура тайно влюблена в Эйдзи и разыгрывает представления, чтобы покорить его сердце: то она фам фаталь
, то жантильная кошечка, то язвительная цундэрэ
.
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Остроумный гарем «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
Постановкой ромкома руководит Тосихиро Кикути
(«Атака титанов
», «Небо
»), сценарий написала Юко Какихара
(«Монолог фармацевта
», «Влюбленные в небо
»), дизайн персонажей сочинил Ёсихиса Сато
(ключевая анимация «Летнего времени
» и «Мартовского льва
»), а музыку — Такэси Ватанабэ
(«Смертоносный герцог и его черная горничная
», «Клубничный зефир
»).
Голоса дуэту подарили Нобухико Окамото
(Химмель
из «Провожающей в последний путь Фрирен
», Рин Окумура
из «Синего экзорциста
») и Саори Хаями
(Фалин
из «Подземелья вкусностей
», Йор Форджер
из «Семьи шпиона
»).
Первоначально история, написанная и проиллюстрированная Ю Сайто, выходила на личной страничке мангаки в Х
. С января 2019-го манга получила сериализацию на страницах журнала Monthly Shonen Sunday
и за два года разрослась до шести танкобонов. Серия была номинирована на премию Next Manga Award 2019
в категории «печатные издания» и заняла седьмое место (при 50 претендентах).
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