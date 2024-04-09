Москва 1960-х, настоящая дружба и захватывающие приключения в тизере фильма «Каждый мечтает о собаке»

В социальной сети «ВКонтакте» состоялась премьера тизера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке
» режиссёра Ольги Беляевой
(«Легенды Орлёнка
»).
Двенадцатилетний школьник Юрка — робкий и необщительный ребенок, который испытывает трудности в поиске друзей. Его жизнь кардинально меняется, когда в классе появляются двое новеньких — брат и сестра, дети знаменитого летчика-испытателя. В их лице мальчик обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.
Главные роли в фильме сыграли Борис Дейков
, Вероника Васильева
, Макар Фомин
, Константин Крюков
, Катерина Шпица
, Иван Колесников
, Сергей Никоненко
, Игорь Костолевский
и Ирина Купченко
. За музыкальное сопровождение ответственен композитор Игорь Крутой
.
В российский прокат лента «Каждый мечтает о собаке
» выйдет 16 мая.
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