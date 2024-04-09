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Москва 1960-х, настоящая дружба и захватывающие приключения в тизере фильма «Каждый мечтает о собаке»

9 апреля
2024 год

Новости кино >>
9 апреля 2024
В социальной сети «ВКонтакте» состоялась премьера тизера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке» режиссёра Ольги БеляевойЛегенды Орлёнка»).


Двенадцатилетний школьник Юрка — робкий и необщительный ребенок, который испытывает трудности в поиске друзей. Его жизнь кардинально меняется, когда в классе появляются двое новеньких — брат и сестра, дети знаменитого летчика-испытателя. В их лице мальчик обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.

Москва 1960-х, настоящая дружба и захватывающие приключения в тизере фильма «Каждый мечтает о собаке»

Главные роли в фильме сыграли Борис Дейков, Вероника Васильева, Макар Фомин, Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский и Ирина Купченко. За музыкальное сопровождение ответственен композитор Игорь Крутой.

В российский прокат лента «Каждый мечтает о собаке» выйдет 16 мая.
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Москва 1960-х, настоящая дружба и захватывающие приключения в тизере фильма «Каждый мечтает о собаке» фотографии
Москва 1960-х, настоящая дружба и захватывающие приключения в тизере фильма «Каждый мечтает о собаке» фотографии
Москва 1960-х, настоящая дружба и захватывающие приключения в тизере фильма «Каждый мечтает о собаке» фотографии
Москва 1960-х, настоящая дружба и захватывающие приключения в тизере фильма «Каждый мечтает о собаке» фотографии
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