Владимир Епифанцев будет спасать Сибирь во втором сезоне сериала «Просто Михалыч»

В центре сюжета по-прежнему семья Беляковых, где еще совсем недавно царило полное непонимание. Отец Владимир (Павел Ворожцов) постоянно пропадал на работе, чтобы обеспечить жене и ребенку безбедную жизнь в окрестностях Рублево-Успенского шоссе. Мать Оксана (Ольга Медынич) занималась исключительно собой, а сын Марк (Антон Рогачев) пытался раскручивать блог в интернете. Все изменилось, когда однажды без приглашения к роскошный особняк Беляковых нагрянул родственник из Сибири Михалыч (Владимир Епифанцев). В Москву суровый мужчина приехал за справедливостью – лесхозу, расположенному рядом с деревней, где живет Михалыч, грозило полное уничтожение. Поначалу отношения сибиряка со столичными родственниками не клеились, однако постепенно хоть и простоватый, но душевной двоюродный брат помог им иначе посмотреть на себя, семейные отношения и истинные ценности.
Во втором сезоне персонажи будут спасать не только любимое Шарапово, но и всю Сибирь целиком, а к «крестовому походу» Михалыча окончательно присоединятся многочисленные союзники – его родственники и друзья. Впрочем, и у главного антагониста Субботина (Гоша Куценко) найдутся новые козыри в рукаве. К своим ролям вернутся все полюбившиеся актеры проекта. Кроме того, появится и несколько новых героев.
«Мой герой вместо того, чтобы затихариться, всегда открыто идет в бой. Конечно, этот бой, на мой взгляд, всегда с ветряными мельницами, однако он честно с ними борется и не боится признаться в своих слабостях. Доказывать, бороться, идти напролом — это первая ступень на пути к раскрытию себя как свободной личности. "Просто Михалыч" — это все-таки история о принятии, о принятии того, что герою кажется противоположно ему, противоположно его убеждениям. Бой со своими принципами. Бой не с тем врагом, кто живет призраком в его голове, а бой со своими взглядами. И для меня это наиболее интересная линия в этой истории — именно тема сдачи — сдачи своих позиций относительно своих представлений о том, как должно быть. Для меня истинный драматический герой — это тот, кто находит в себе смелость сдаться», — говорит Владимир Епифанцев.
обсуждение >>