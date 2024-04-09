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Владимир Епифанцев будет спасать Сибирь во втором сезоне сериала «Просто Михалыч»

9 апреля
2024 год

Новости кино >>
9 апреля 2024
ТНТ объявил о старте съемок второго сезона сериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Режиссерами проекта выступают Анна Голицына и Евгений Корчагин, уточняет пресс-служба телеканала.

Владимир Епифанцев будет спасать Сибирь во втором сезоне сериала «Просто Михалыч»
фото: пресс-служба ТНТ

В центре сюжета по-прежнему семья Беляковых, где еще совсем недавно царило полное непонимание. Отец Владимир (Павел Ворожцов) постоянно пропадал на работе, чтобы обеспечить жене и ребенку безбедную жизнь в окрестностях Рублево-Успенского шоссе. Мать Оксана (Ольга Медынич) занималась исключительно собой, а сын Марк (Антон Рогачев) пытался раскручивать блог в интернете. Все изменилось, когда однажды без приглашения к роскошный особняк Беляковых нагрянул родственник из Сибири Михалыч (Владимир Епифанцев). В Москву суровый мужчина приехал за справедливостью – лесхозу, расположенному рядом с деревней, где живет Михалыч, грозило полное уничтожение. Поначалу отношения сибиряка со столичными родственниками не клеились, однако постепенно хоть и простоватый, но душевной двоюродный брат помог им иначе посмотреть на себя, семейные отношения и истинные ценности.

Во втором сезоне персонажи будут спасать не только любимое Шарапово, но и всю Сибирь целиком, а к «крестовому походу» Михалыча окончательно присоединятся многочисленные союзники – его родственники и друзья. Впрочем, и у главного антагониста Субботина (Гоша Куценко) найдутся новые козыри в рукаве. К своим ролям вернутся все полюбившиеся актеры проекта. Кроме того, появится и несколько новых героев.

«Мой герой вместо того, чтобы затихариться, всегда открыто идет в бой. Конечно, этот бой, на мой взгляд, всегда с ветряными мельницами, однако он честно с ними борется и не боится признаться в своих слабостях. Доказывать, бороться, идти напролом — это первая ступень на пути к раскрытию себя как свободной личности. "Просто Михалыч" — это все-таки история о принятии, о принятии того, что герою кажется противоположно ему, противоположно его убеждениям. Бой со своими принципами. Бой не с тем врагом, кто живет призраком в его голове, а бой со своими взглядами. И для меня это наиболее интересная линия в этой истории — именно тема сдачи — сдачи своих позиций относительно своих представлений о том, как должно быть. Для меня истинный драматический герой — это тот, кто находит в себе смелость сдаться», — говорит Владимир Епифанцев.

Также в сериале сыграли Екатерина Климова, Светлана Камынина, Ульяна Чжан, Денис Шац, Джемал Тетруашвили, Никита Тарасов и другие.
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Владимир Епифанцев будет спасать Сибирь во втором сезоне сериала «Просто Михалыч» фотографии
Владимир Епифанцев будет спасать Сибирь во втором сезоне сериала «Просто Михалыч» фотографии
Владимир Епифанцев будет спасать Сибирь во втором сезоне сериала «Просто Михалыч» фотографии
Владимир Епифанцев будет спасать Сибирь во втором сезоне сериала «Просто Михалыч» фотографии
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