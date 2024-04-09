«Хозяин» Денис Никифоров вступит в борьбу с криминалом

НТВ работает над продолжением драмы «Хозяин» с Денисом Никифоровым в главной роли. Во втором сезоне его ждут изменения как на работе, так и в личной жизни: он заступает на службу в убойный отдел и готовится стать отцом. Но спокойная семейная жизнь герою только снится: с приездом в город вдовы местного бизнесмена ему приходится вступить в борьбу с криминалом.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету Егор (Денис Никифоров) – больше не участковый, а опер в убойном отделе. Беременность Марины (Ирина Таранник), с которой они сыграли свадьбу, заставляет его иначе относиться к происходящему, он будто обретает смысл жизни. Но с приездом в город вдовы Филина Елены Шадриной (Майя Вознесенская) спокойная жизнь Таранцева начинает рушиться. Шадрина и Филин были семьей лишь формально, но не разводились, потому что почти вся империя Филина – ликеро-водочные заводы и торговая сеть в городе – были записаны на Елену. Почти сразу после ее приезда в городе происходит массовое отравление сидром, который производит один из ликеро-водочных заводов Филина: в нем обнаруживают метиловый спирт, жертвами отравления становятся 23 человека. Завод закрывают, а по городу начинают ходить слухи, что все произошло по вине Шадриной. Егор и его напарник Илья (Василий Копейкин) пытаются выяснить, так ли это, параллельно начиная борьбу с местным криминалом.
«События нового сезона развернутся вокруг появления нового «Хозяина», который попытается установить свой незаконный, практически воровской, порядок в городке. А, как известно, двух "хозяев" в одном месте быть не может. Ещеодним новым персонажем станет вдова главного антагониста первого сезона Филина, Елена Шадрина. Она приезжает в город, чтобы получить наследство покойного мужа. Также она будет проявлять интерес к Егору, который в молодости испытывал к ней чувства. Поэтому у нас появится любовный треугольник из Егора, Марины и Елены. В этом сезоне у нас сменилась практически вся съемочная группа, но мы подружились и хорошо сработались. Мы все очень старались. Надеюсь, что у нас получится достойный сезон», — говорит режиссер Мирослав Малич.
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