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«Хозяин» Денис Никифоров вступит в борьбу с криминалом

9 апреля
2024 год

Новости кино >>
9 апреля 2024
НТВ работает над продолжением драмы «Хозяин» с Денисом Никифоровым в главной роли. Во втором сезоне его ждут изменения как на работе, так и в личной жизни: он заступает на службу в убойный отдел и готовится стать отцом. Но спокойная семейная жизнь герою только снится: с приездом в город вдовы местного бизнесмена ему приходится вступить в борьбу с криминалом.

«Хозяин» Денис Никифоров вступит в борьбу с криминалом
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Егор (Денис Никифоров) – больше не участковый, а опер в убойном отделе. Беременность Марины (Ирина Таранник), с которой они сыграли свадьбу, заставляет его иначе относиться к происходящему, он будто обретает смысл жизни. Но с приездом в город вдовы Филина Елены Шадриной (Майя Вознесенская) спокойная жизнь Таранцева начинает рушиться. Шадрина и Филин были семьей лишь формально, но не разводились, потому что почти вся империя Филина – ликеро-водочные заводы и торговая сеть в городе – были записаны на Елену. Почти сразу после ее приезда в городе происходит массовое отравление сидром, который производит один из ликеро-водочных заводов Филина: в нем обнаруживают метиловый спирт, жертвами отравления становятся 23 человека. Завод закрывают, а по городу начинают ходить слухи, что все произошло по вине Шадриной. Егор и его напарник Илья (Василий Копейкин) пытаются выяснить, так ли это, параллельно начиная борьбу с местным криминалом.

«События нового сезона развернутся вокруг появления нового «Хозяина», который попытается установить свой незаконный, практически воровской, порядок в городке. А, как известно, двух "хозяев" в одном месте быть не может. Ещеодним новым персонажем станет вдова главного антагониста первого сезона Филина, Елена Шадрина. Она приезжает в город, чтобы получить наследство покойного мужа. Также она будет проявлять интерес к Егору, который в молодости испытывал к ней чувства. Поэтому у нас появится любовный треугольник из Егора, Марины и Елены. В этом сезоне у нас сменилась практически вся съемочная группа, но мы подружились и хорошо сработались. Мы все очень старались. Надеюсь, что у нас получится достойный сезон», — говорит режиссер Мирослав Малич.

В сериале также играют Евгений Славский, Егор Сазыкин, Дарья Юргенс, Алексей Комашко и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   9.04.2024 - 15:16
Никифоров отлично вписывается в криминальный жанр. Благодаря ему женская аудитория расширится и приумножится читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Хозяин» Денис Никифоров вступит в борьбу с криминалом фотографии
«Хозяин» Денис Никифоров вступит в борьбу с криминалом фотографии
«Хозяин» Денис Никифоров вступит в борьбу с криминалом фотографии
«Хозяин» Денис Никифоров вступит в борьбу с криминалом фотографии
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