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Дмитрий Власкин вновь сядет за руль «Такси под прикрытием»

9 апреля
2024 год

Новости кино >>
9 апреля 2024
Сериал «Такси под прикрытием» с Дмитрием Власкиным официально продлили на второй сезон. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала, где состоялась телевизионная премьера проекта.

Дмитрий Власкин вновь сядет за руль «Такси под прикрытием»
фото: пресс-служба Первого канала

Съемки продолжения остросюжетной истории начнутся уже этим летом в Санкт-Петербурге. По сюжету первого сезона участник секретного полицейского эксперимента «Такси под прикрытием» лейтенант Алексей Турбин вступает в смертельную схватку с бандой, терроризирующей город. Каждый день он патрулирует улицы на специально оборудованном такси, а параллельно проводит личное расследование. Коллеги называют Турбина «магнитом для неприятностей» – ведь он постоянно оказывается в самом эпицентре событий. Но именно это качество и помогает ему раскрывать самые запутанные преступления.

«Как говорится: не надо чинить то, что работает. Мы сохранили команду, создавшую первый сезон. В режиссерском кресле – Стас Шмелев, за красоту "картинки" вновь отвечает оператор Кирилл Герра, а в творческой группе, работающей над сценарием, конечно же, задействованы авторы первого
сезона. Исполнители главных ролей тоже остаются на своих местах – это Дмитрий Власкин, Кирилл Гребенщиков, Виктория Маслова и так полюбившийся зрителям пес Батон. Съемки, конечно же, снова будут в Питере. Но при всех этих "старых" ингредиентах, наших зрителей ожидают весьма неожиданные сюжетные повороты», — рассказывает продюсер и автор сценария Артем Чащихин-Тоидзе.

«Мне кажется, каждый актер мечтает сыграть какую-нибудь супергеройскую драматическую роль. Образ, в котором гармонично сочетались бы такие черты характера, как доброта, отвага, сила воли, честность и смелость. Поэтому я рад, что история расследований Турбина продолжится», — добавляет Дмитрий Власкин.

«Такси под прикрытием» также доступен на Кинопоиске, где на данный момент сериал оценили почти 150 тысяч человек.
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