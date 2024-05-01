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Марго Робби станет «Эванджелин»

1 мая
2024 год

Новости кино >>
1 мая 2024
Марго Робби решила оставить за собой титульную роль в кинокомиксе «Эванджелин», сообщает Variety.

Марго Робби станет «Эванджелин»
фото: ign.com

Режиссерское кресло картины займет Оливия Уайлд. Продюсерская команда состоит из Робби, Саймона Кинберга, Тома Акерли и Джози Макнамары. Сценарий напишет автор «Бедных-несчастных» Тони Макнамара. Фильм планирует выпустить студия Warner Bros.

Зрителям расскажут историю про падшего ангела Эванджелин, отправленную на Землю. Ей поручено найти и защитить Избранного, который является ключом к защите человечества от демонов и других монстров. Первый комикс серии, придуманной Робом Лифельдом, выпустило в 1995 году издательство Maximum Press.
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