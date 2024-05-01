Марго Робби станет «Эванджелин»

Марго Робби
решила оставить за собой титульную роль в кинокомиксе «Эванджелин», сообщает Variety
.
Режиссерское кресло картины займет Оливия Уайлд
. Продюсерская команда состоит из Робби, Саймона Кинберга
, Тома Акерли и Джози Макнамары. Сценарий напишет автор «Бедных-несчастных
» Тони Макнамара
. Фильм планирует выпустить студия Warner Bros.
Зрителям расскажут историю про падшего ангела Эванджелин, отправленную на Землю. Ей поручено найти и защитить Избранного, который является ключом к защите человечества от демонов и других монстров. Первый комикс серии, придуманной Робом Лифельдом, выпустило в 1995 году издательство Maximum Press.
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