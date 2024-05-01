Салли Хокинс возглавит новый хоррор братьев Филиппу

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Премьера драмы «Истребители. Битва за Крым» с Игорем Петренко и Екатериной Вилковой состоится 6 мая

Елена Муравьева вернется к роли некрасивой подружки, а Елену Валюшкину ждут новые «Загадки»

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Назови меня моим именем: Эмма Стоун жалеет, что прославилась под псевдонимом

Актриса была бы не против, чтобы её называли настоящим именем