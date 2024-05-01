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Салли Хокинс возглавит новый хоррор братьев Филиппу

1 мая
2024 год

Новости кино >>
1 мая 2024
Звезда «Формы воды» Салли Хокинс поработает с создателями хоррора «Два, три, демон, приди!», уверяет Deadline.

Салли Хокинс возглавит новый хоррор братьев Филиппу
фото: deadline.com

Новая совместная работа студии А24 и братьев Дэнни и Майкла Филиппу получила название «Верни ее» (Bring Her Back). Хокинс заявлена как исполнительница главной роли. Продюсерами выступают Саманта Дженнингс и Кристина Джейтон. Старт съемок запланирован на ближайшее лето. О сюжете информации пока нет.

В августе 2023 года стало известно, что режиссерский дуэт снимет сиквел своего дебюта «Два, три, демон, приди!», собравшего в мировом прокате 92 млн долларов при бюджете в $4,5 млн.
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Два, три, демон, приди!Форма воды

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