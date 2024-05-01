Салли Хокинс возглавит новый хоррор братьев Филиппу

Звезда «Формы воды
» Салли Хокинс
поработает с создателями хоррора «Два, три, демон, приди!
», уверяет Deadline
.
Новая совместная работа студии А24 и братьев Дэнни
и Майкла Филиппу
получила название «Верни ее» (Bring Her Back). Хокинс заявлена как исполнительница главной роли. Продюсерами выступают Саманта Дженнингс и Кристина Джейтон. Старт съемок запланирован на ближайшее лето. О сюжете информации пока нет.
В августе 2023 года стало известно
, что режиссерский дуэт снимет сиквел своего дебюта «Два, три, демон, приди!», собравшего в мировом прокате 92 млн долларов при бюджете в $4,5 млн.
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