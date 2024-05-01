Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Адам Скотт снимет триллер с Александрой Даддарио и Зази Битц

1 мая
2024 год

Новости кино >>
1 мая 2024
Адам Скотт дебютирует в режиссуре триллером «Двойное бронирование» (Double Booked). Звезда «Разделения» сам исполнит главную роль, уточняет Deadline.

Адам Скотт снимет триллер с Александрой Даддарио и Зази Битц
фото: deadline.com

Компанию Скотту составят Александра Даддарио, Зази Битц и Стерлинг К. Браун. За сценарий отвечает автор «Идеальной западни» Дэвид Левинсон.

Зрителям поведают о писателе (Скотт), сделавшем себе имя пособиями по самопомощи, и его беременной жене (Битц), которые организуют выходные в уединенном домике только для того, чтобы по прибытии обнаружить в своей хижине еще одну пару (Браун и Даддарио). Когда надвигается метель, они вынуждены провести ночь вместе, и то, что кажется невинной системной ошибкой, оборачивается катастрафой со смертельными последствиями.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Адам Скотт познакомится с «Мадам Паутиной»
Александра Даддарио возглавит «Мэйфейрских ведьм»
Зази Битц попала в «Сумеречную зону»
персоны
Зази БитцСтерлинг Кэй БраунАлександра ДаддариоАдам Скотт
фильмы
Идеальная западняРазделение

анонс

Скорбим

Элеонора Маклакова
30 апреля ушла из жизни художник Элеонора Маклакова.
Зоя Зелинская
29 апреля ушла из жизни актриса Зоя Зелинская.
Станислав Мещангин
29 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Станислав Мещангин.

День рождения >>

Нина Архипова
Александр Борисов
Денис Зайцев
Денис Косяков
Степан Рожнов
Юрий Толубеев
Светлана Устинова
Фёдор Хитрук
Светлана Чуйкина
Виталий Шаповалов
Джули Бенц
Даниэль Дарьё
Джейми Дорнан
Станислав Микульский
Дан О'Херлихи
Виоланте Плачидо
Катрин Фро
все родившиеся 1 мая >>

Афиша кино >>

Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Агент 9: Миссия уничтожить
боевик, триллер, шпионский фильм, экранизация
США, Бангладеш, 2023
Выжить в Калахари
боевик, триллер
США, 2024
Жизнь вверх ногами
комедия
США, 2023
Спящие псы
детектив, криминальный фильм, триллер
Австралия, США, 2024
Память
драма
Мексика, США, Чили, 2023
Потрошитель. Наследие
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Идеальная зависимость
драма, мелодрама, эротика
Германия, Канада, США, 2023
Всемирный потоп
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
Великобритания, 2023
Любви не бывает?
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Ужас Амитивилля: Мотель призраков
фильм ужасов
Индонезия, 2023
Бриллиантовая рука
комедия, приключения
СССР, 1968
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram