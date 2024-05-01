Адам Скотт снимет триллер с Александрой Даддарио и Зази Битц

Адам Скотт
дебютирует в режиссуре триллером «Двойное бронирование» (Double Booked). Звезда «Разделения
» сам исполнит главную роль, уточняет Deadline
.
Компанию Скотту составят Александра Даддарио
, Зази Битц
и Стерлинг К. Браун
. За сценарий отвечает автор «Идеальной западни
» Дэвид Левинсон.
Зрителям поведают о писателе (Скотт), сделавшем себе имя пособиями по самопомощи, и его беременной жене (Битц), которые организуют выходные в уединенном домике только для того, чтобы по прибытии обнаружить в своей хижине еще одну пару (Браун и Даддарио). Когда надвигается метель, они вынуждены провести ночь вместе, и то, что кажется невинной системной ошибкой, оборачивается катастрафой со смертельными последствиями.
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