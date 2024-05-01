Карла Гуджино превратится в Вивьен Ли

Карла Гуджино
воплотит образ звезды «Унесенных ветром
» Вивьен Ли
в биографической ленте «Флорист» (The Florist), сообщает Variety
.
За постановку фильма возьмется Ник Сэндоу
, а основой для сценария Джэйси Бартока
послужила «коробка любовных писем»
. Съемки начнутся в конце лета в Филадельфии.
«Я очень рада возможности сыграть такую сложную, противоречивую и неотразимую женщину, как Вивьен. С того момента, как я прочитала сценарий, я поняла, что "Флорист" — это путешествие, которое мне предстоит пройти», —
прокомментировала Гуджино.
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События картины развернутся на закате карьеры великой актрисы в 1960-е, когда она боролась с биполярным расстройством во время подготовки к бродвейскому спектаклю по чеховской пьесе «Иванов». По сюжету Ли посещает психиатрическую больницу для проведения электросудорожной терапии и знакомится с ветераном Второй мировой войны и флористом Джозефом Пенном. Согласно описанию, «на фоне безумия Ли и Пенн становятся друг для друга источниками истины, красоты и любви».
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