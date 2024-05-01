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У «Зловещих мертвецов» появится новый спин-офф

1 мая
2024 год

Новости кино >>
1 мая 2024
Найден режиссер для нового спин-оффа «Зловещих мертвецов». Согласно Deadline, режиссерское кресло займет Фрэнсис Галлуппи («Последняя остановка в округе Юма»).


Галлуппи сам напишет сценарий для будущей ленты. Его взгляд на развитие всем известного сюжета приглянулся Сэму Рэйми и Робу Таперту, чья компания Ghost House Pictures занимается расширением популярной хоррор-вселенной. Однако подробности придуманной истории пока неизвестны.

Помимо фильма Галлуппи, в разработке находится еще один спин-офф «Зловещих мертвецов». Его доверили снять по собственному сценарию создателю «Паутины страха» Себастьену Ваничеку.
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