У «Зловещих мертвецов» появится новый спин-офф

Найден режиссер для нового спин-оффа «Зловещих мертвецов
». Согласно Deadline
, режиссерское кресло займет Фрэнсис Галлуппи («Последняя остановка в округе Юма»).
Галлуппи сам напишет сценарий для будущей ленты. Его взгляд на развитие всем известного сюжета приглянулся Сэму Рэйми
и Робу Таперту
, чья компания Ghost House Pictures занимается расширением популярной хоррор-вселенной. Однако подробности придуманной истории пока неизвестны.
Помимо фильма Галлуппи, в разработке находится еще один спин-офф «Зловещих мертвецов». Его доверили снять по собственному сценарию создателю «Паутины страха
» Себастьену Ваничеку
.
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