Пугающая дружба: девочка кормит паука в отрывке из хоррора «Черная вдова. Укус смерти»

Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию отрывок из австралийского хоррора «Черная вдова. Укус смерти», в котором главная героиня Шарлотта в исполнении Алайлы Браун кормит своего нового питомца — паука. Картину 9 мая выпустил в прокат «Централ Партнершип».
По сюжету фильма холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти.
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