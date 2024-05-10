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Пугающая дружба: девочка кормит паука в отрывке из хоррора «Черная вдова. Укус смерти»

10 мая
2024 год

Новости кино >>
10 мая 2024
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию отрывок из австралийского хоррора «Черная вдова. Укус смерти», в котором главная героиня Шарлотта в исполнении Алайлы Браун кормит своего нового питомца — паука. Картину 9 мая выпустил в прокат «Централ Партнершип».



По сюжету фильма холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти.

Пугающая дружба: девочка кормит паука в отрывке из хоррора «Черная вдова. Укус смерти»
фото: Централ Партнершип

Режиссером, автором сценария и генеральным продюсером хоррора выступил Кия Роуч-Тернер. В картине также сыграли Жермен Фаулер, Нони Хэзлхерст, Робин Невин, Райан Корр, Кейт Уолш и Пенелопа Митчелл. За визуальную составляющую отвечает оператор Брэд Шилд, а музыку сочинила Анна Друбич.
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   10.05.2024 - 11:00
Этомысмотрим! ... Смотрим на то, насколько быстро новый питомец выберется из банки и доберется до плоти ... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Чёрная вдова: Укус смерти

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