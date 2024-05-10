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Сидни Суини выйдет на ринг

10 мая
2024 год

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10 мая 2024

Сидни Суини сыграет «женскую версию "Рокки"» — легенду американского бокса Кристи Мартин — в новом спортивном байопике, который представят на Каннском кинорынке. Об этом сообщает Deadline.

Сидни Суини выйдет на ринг
фото: Deadline.com

Пока безымянный проект режиссера Дэвида Мишо расскажет историю Мартин как самой известной женщины-боксера Америки в 1990-х годах. Она стала первой женщиной, подписавшей контракт с культовым промоутером Доном Кингом, работавшим с Майком Тайсоном, и единственной женщиной-боксером, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated. Став чемпионкой по боксу полусреднем весе по версии WBC и добившись славы, она, тем не менее, продолжала сражаться с личными демонами, токсичными отношениями и пережила жестокое покушение.

По словам Сидни Суини, ей хочется быстрее погрузиться в материал и начать работать над проектом. «Я занималась борьбой и кикбоксингом с 12-19 лет. Мне не терпится вернуться на ринг, чтобы начать тренироваться и трансформировать свое тело. История Кристи непростая, она требует физических и эмоциональных усилий. Но я люблю бросать себе вызов. Кристи Мартин не только узаконила женский бокс, она преодолела гендерные стереотипы и боролась с эмоциональным, физическим и финансовым насилием. Я очень люблю мир бокса, и история Кристи проливает свет на её невероятный взлет к вершине, одновременно показывая, как за занавесом скрываются трудности славы», — говорит актриса. Планируется, что съемки картины стартуют осенью в США.
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