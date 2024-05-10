Мишель Йео сыграет главную роль в сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Мишель Йео
сыграет главную роль в мини-сериале «Бегущий по лезвию 2099
» (Blade Runner 2099), который выйдет на стриминге Amazon Prime Video. Об этом сообщает Deadline.
фото: Deadline.com
Проект станет продолжением вышедшей в 2017 году картины Дени Вильнева
«Бегущий по лезвию 2049
». Детали сюжета пока держатся в тайне, но Йео, вероятно, сыграет репликанта Олвен на пороге смерти.
Первые два эпизода шоу поставит Джонатан ван Таллекен
(«Сёгун
»), который также выступит исполнительным продюсером сериала. Над сценарием работает Силка Луиза
, шоураннер «Странного ангела
» и «Сияющих
» с Элизабет Мосс
.
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