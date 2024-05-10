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Мишель Йео сыграет главную роль в сериале «Бегущий по лезвию 2099»

10 мая
2024 год

Новости кино >>
10 мая 2024
Мишель Йео сыграет главную роль в мини-сериале «Бегущий по лезвию 2099» (Blade Runner 2099), который выйдет на стриминге Amazon Prime Video. Об этом сообщает Deadline.

Мишель Йео сыграет главную роль в сериале «Бегущий по лезвию 2099»
фото: Deadline.com

Проект станет продолжением вышедшей в 2017 году картины Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Детали сюжета пока держатся в тайне, но Йео, вероятно, сыграет репликанта Олвен на пороге смерти.

Первые два эпизода шоу поставит Джонатан ван ТаллекенСёгун»), который также выступит исполнительным продюсером сериала. Над сценарием работает Силка Луиза, шоураннер «Странного ангела» и «Сияющих» с Элизабет Мосс.
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