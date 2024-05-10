«Сегун» хотят продлить на второй сезон

FX планирует запустить в производство второй сезон «Сегуна». Звезда первого сезона Хироюки Санада вернется к роли Еси Торанаги, актер уже заключил сделку, сообщает Deadline, ссылаясь на свои источники.
фото: FX
Ранее сообщалось, что второго сезона не будет, так как авторы исчерпали первоисточник, целиком адаптировав одноименный исторический роман Джеймса Клавелла. Первый сезон «Сегуна» получил превосходные отзывы критиков и зрителей, за первые шесть дней собрав 9 млн просмотров по всему миру.
Если сериал официально продлят на второй сезон, в предстоящем наградном сезоне «Сегун» будет соревноваться уже среди драматических проектов, а не мини-сериалов.
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