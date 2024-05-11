Как найти жилье, переехав из России в Японию: главные новости аниме за неделю

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«Никому не говорил, что пробуюсь. Стыдно»: Марк Эйдельштейн о первых пробах в кино

«Праведник»: Спасающий одного – спасает весь мир

Кейт Бекинсейл призналась, что её травят из-за внешности уже 20 лет

Фильм выйдет одновременно онлайн и в широком прокате

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«Где фильмы про Беслан и Норд-Ост?»: Максим Виторган об отсутствии рефлексии в российском кино

А так же о будущем отечественного кинопрома