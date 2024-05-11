Как найти жилье, переехав из России в Японию: главные новости аниме за неделю

Наруто — всё еще кумир молодежи, «Атака титанов» осталась без приквела, а акула возвращается (не бойтесь, она маленькая и милая). Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о недавно обнаруженном столетнем аниме
или о тизере
«Темного демона
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 «Одинокий замок в Зазеркалье
» удостоился специального упоминания (это не просто две строчки, а полноценная награда) на Фестивале анимационных фильмов в Штутгарте.
🔘 «Жар-птица: Цветок Эдема
» будет соревноваться за приз «Лучший полнометражный фильм» на фестивале Animafesrt 2024
в хорватском Загребе.
🔘 Экранизация ваншота «Оглянись
» от создателя «Человека-бензопилы
» Тацуки Фудзимото
покажут вне конкурса на Фестивале анимационных фильмов в Анси (там собралась хорошая компания
).
🔘 «Прогулки маленькой акулы
» продолжатся, но пока неизвестно, речь о полноценном втором сезоне или некотором количестве новых серий.
🔘 Анонсирована экранизация самурайской манги «Яйба
» Госё Аоямы
, придумавшего «Детектива Конана
». Её аниме-адаптация уже выходила в 1993 году — усилиями студии Pastel
(«Лес русалок
», второй сезон «Инициала D
»). Информация о новом проекте пока ограничивается тизером:
🔘 Официальный X-аккаунт сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок
» анонсировал, что второй сезон футбольного спокона
начнет выходить в октябре.
🔘 Аналитики из TheToyZone
посчитали, что «Наруто
» — самый популярный сериал для детей в 83 странах. Для сравнения — «Свинка Пеппа
» и «Том и Джерри
» возглавили список поисковых запросов лишь в шести и пяти странах соответственно.
🔘 Группа Linked Horizon
готовится к выпуску альбома с лучшими треками из «Атаки титанов
», включая одну новую песню.
🔘 Создатель же оригинальной манги Хадзимэ Исаяма
в недавнем интервью рассказал, что намеревался сочинить приквел — о событиях за 100 лет до начала «Атаки титанов». Однако впоследствии мангака отказался от идеи, опасаясь нарушить хронологию мрачного эпоса.
🔘 В следующем году культовое аниме Мамору Осии
«Яйцо ангела
» отметит 40-летие — и отметит это отремастированной версией в 4K.
Читать
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ
Студия TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Очень приятно, Бог
») представила новый трейлер кроссовера «Баки Ханма против Кэнган Асуры
». Опенинг Fly High
исполнит экстравагантный женский квартет Atarashii Gakkou no Leaders
, а эндинг Don't Stay
— танцевально-вокальная группа Lead
. Сполна насладиться эстетикой подпольных боев можно будет с 6 июня на Netflix
.
Судя по ролику, в смертельных кровавых сражениях сойдутся мастера боевых искусств Со Пейн Ёройдзука и Каору Ханаяма, Райан Курэ и Джек Хаммер, а также титульные Баки Ханма
и Ома Токита. Над проектом работает творческая группа, ранее участвовавшая в производстве сериала «Баки — сын Великана
»: постановщик Тосики Хирано
(«Кровавый парень
»), сценарист Ацуо Исино
(«Яркая Тихая
»), чардиз Макото Такахоко
(ключевая анимация «Легенды о героях Галактики») и Синго Исикава
(режиссер анимации «Шумихи!
»). Музыку написали Кэндзи Фудзисава
(«Вельзепуз
») и Ясухару Таканаси
(«Наруто: Ураганные хроники
»).
Читать
Обзор аниме «Баки Ханма»
ЧЕЛОВЕК И КОШКА
Японо-французская анимационная лента «Кот-призрак Андзу
» от студий Shin-Ei Animation
(«Сведенные кукушкой
», «Чистый звук
») и Miyu Productions
(«Крысеныш Дзирокити
») хвастает свежим трейлером (предыдущий с русскими субтитрами лежит здесь
). Увлекательные приключения кавайного бакэнэко
и оставленной ему на попечение 11-летней Карин начнутся уже 19 июля. За несколько недель до премьеры фильм покажут на фестивалях в Анси
и Каннах
.
Ролик сопровождается треком Matatabi
в исполнении Тиаки Сато
. К основному составу
сэйю присоединились актеры игрового кино:
Тэцуя (отец Карин) — Мунэтака Аоки
(Рики
из «Криминального города: Разборки в Пусане
»).
Юки (мать Карин) — Мивако Итикава
(«Меня зовут Тихиро
»).
Осё-сан — Кэйити Судзуки
(«Гостиница Окко
»).
Бимбогами — Синго Мидзусава
(«Любовь как букет цветов
»).
Тануки — Савабэ Ватару
.
Читать
Кулинарные приключения «Кота, мастера на все лапки»
В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КУЗЬМА
Комедийная манга Акиры Конно
«Дом, в котором щебечет Кузьма
» (Kujima Utaeba Ie Hororo), посвященная межкультурной коммуникации старшеклассника и загадочного существа, получит аниме-адаптацию. Все подробности пока держатся в секрете.
Однажды
в час небывало жаркого заката
ученик первого класса средней школы Арата Кода встретил странную особь с клювом. Птицеобразный гражданин по имени Кузьма прибыл из России на зимовку и уже некоторое время пытается добыть себе пропитание. Юноша приглашает нового знакомого отобедать — и тот слово за слово остается до весны: очаровательное создание, чья истинная природа неизвестна, приходится родителям Араты по душе (хоть и не сразу). Серия печаталась на страницах журнала Monthly Shonen Sunday
(издательство Shogakukan) с сентября 2021-го по апрель 2024-го и умещается в пяти танкобонах (последний вышел вчера, 10 мая).
Читать
«Консьерж универмага «Арктика» — очаровательная повседневность о буднях магазина для антропоморфных зверей
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕТСТВА
Издательство Kodansha
запустило новый проект под названием Animehon
, чья задача — делать анимационные ролики или веб-короткометражки на материале японских детских книг с картинками. Первое трехминутное видео, созданное по мотивам серии «Ежик Лючика
» (Harinezumi no Luchika) писательницы Юко Канно
и иллюстратора Ёко Китами
, уже доступно на официальном YouTube-канале проекта. Фильм будет представлен на крупнейшем в Европе рынке анимационного контента MIFA
, который проводится в рамках международного фестиваля Анси.
История посвящена приключениям и нежной дружбе обитателей страны Ферье, которая видна только тем, кто в нее верит. Ежик Лючика и крот Сол отправляются на поиски ягод красной смородины, из которых хотят приготовить варенье. Теплый мир оригинального произведения сохранен и красочно воссоздан режиссером Масанори Нумагути
на анимационной студии Funworks
(«Агрессивная Рэцуко
», «Нет лекарства для моего брата!
»). Лючику озвучивает Минами Синода
(Макото Ковата
из «Полета ведьмы
»), в роли Сола — Фукуко Юкимияма
(титульная выдра из «Боно Боно
»), закадровый голос рассказчицы — Какэру Хота
(медсестра из «Острова
»).
Читать
«Мэри и ведьмин цветок» — английская волшебная сказка на японский манер
ЭТО — ДЛЯ ТЕБЯ, АКИРА
Ежегодно 9 мая поклонники «Драконьего жемчуга
» по всему миру отмечают День Гоку. В этот раз празднование впервые прошло без Акиры Ториямы
, однако фанаты нашли способ почтить память покойного
мангаки, переосмыслив знаменитую американскую версию опенинга «Драконьего жемчуга Зет
». На YouTube-канале SmallButera
вышло видео под названием Rock The Dragon Animation Jam
— коллективный проект, в котором приняли участие около 20 аниматоров. Среди участников упоминаются KC Green
, создатель вирусного мема This Is Fine
, Арин Хансон
, соведущий американского веб-сериала Game Grumps
и художник Пол Робертсон
, известный своей пиксельной графикой.
В Северной Америке «Драконий жемчуг Зет» неразрывно связан с альтернативным роком и ню-метал-сценой. Чтобы больше соответствовать музыкальным вкусам целевой аудитории, студия дубляжа Funimation
для дистрибуции и телетрансляции аниме заменила оригинальный опенинг Cha-La Head-Cha-La
на песню в стиле хард-рок. Решив не останавливаться на достигнутом, во время локализации пятого полнометражного фильма франшизы «Месть Кулера
» студия вместо оригинального саундтрека вставила 12 лицензионных композиций популярных на 2002 год рок-команд, включая Drowning Pool
, Disturbed
, Finger Eleven
и Deftones
. Таким образом, американские дети и подростки с ранних лет впитывали не только японскую анимацию и сюжет китайского «Путешествия на Запад
», но и классику ню-метала.
Читать
«Ван-Пис: Красный» — еще один легендарный сёнэн
БОНУС
: Франшиза «Бронированные воины Вотомы
» могла похвастаться сериалом, несколькими OVA и полнометражным фильмов, а теперь этот славный список пополнила персональная марка виски. Односолодовый напиток, названный Fettercairn 2010
, обещает ценителям крепкого алкоголя «насыщенный букет с нотками орехов и сухофруктов
».
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать разговор создателей «Стального алхимика» и «Невероятных приключений ДжоДжо» или последнее интервью легендарного Акиры Ториямы
.
обсуждение >>