«Третий лишний» получит второй сезон

Комедийный сериал Сета Макфарлейна
«Третий лишний
» получит продолжение от стримингового сервиса Peacock, сообщает Deadline
.
Шоу представляет собой приквел к одноименной серии комедий 2010-х. На дворе 1993 год, момент славы Теда (Макфарлейн) прошел, и он остался жить со своим лучшим другом, 16-летним Джоном Беннетом (Макс Беркхоулдер), который живет в рабочем бостонском доме с родителями и двоюродным братом. Возможно, Тед не лучшим образом влияет на Джона, но когда доходит до дела, он готов пойти на все, чтобы помочь своему другу и его семье.
Первый сезон, стартовавший в январе, стал самым просматриваемым оригинальным сериалом Peacock и в течение двух месяцев занимал первую строчку в рейтинге.
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Смотреть онлайн: «Нежность», «Прелесть» и «Настоящий детектив»
Оригинал с Марком Уолбергом
и Милой Кунис
вышел в 2012-м, а сиквел — спустя три года. На счету дилогии более 750 млн долларов в мировом прокате.
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