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Звезды «Пэм и Томми» Лили Джеймс и Себастьян Стэн вновь поработают вместе

11 мая
2024 год

Новости кино >>
11 мая 2024
Лили Джеймс и Себастьян Стэн, сыгравшие в сериале «Пэм и Томми», вновь поработают вместе, уверяет THR.


Актеры присоединились к психологическому хоррор-триллеру «Позволь злу уйти на запад» (Let the Evil Go West), который поставит датчанин Кристиан Тафдруп, снявший картину «Не говори никому».

В центре сюжета окажется железнодорожник, которому повезло — он нашел сокровище. Пока ужасающие видения и явления доводят героя до безумия, его жена убеждается, что к их семье присоединилось некое зло.
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