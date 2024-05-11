Звезды «Пэм и Томми» Лили Джеймс и Себастьян Стэн вновь поработают вместе

Лили Джеймс
и Себастьян Стэн
, сыгравшие в сериале «Пэм и Томми
», вновь поработают вместе, уверяет THR
.
Актеры присоединились к психологическому хоррор-триллеру «Позволь злу уйти на запад» (Let the Evil Go West), который поставит датчанин Кристиан Тафдруп
, снявший картину «Не говори никому
».
В центре сюжета окажется железнодорожник, которому повезло — он нашел сокровище. Пока ужасающие видения и явления доводят героя до безумия, его жена убеждается, что к их семье присоединилось некое зло.
обсуждение >>