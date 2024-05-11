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Съемки четвертого «Риддика» начнутся в конце лета

11 мая
2024 год

Новости кино >>
11 мая 2024

Стало известно, когда стартует производство четвертой части «Риддика». Согласно Deadline, старт съемок продолжения популярной фантастической серии с Вином Дизелем запланирован на 26 августа.

Съемки четвертого «Риддика» начнутся в конце лета
фото: кадр из «Хроник Риддика»

Фильм поставит по своему сценарию Дэвид Туи. Режиссер совместно с Дизелем впервые обратился к персонажу в «Черной дыре», вышедшей в 2000 году. Он же снял «Хроники Риддика» и триквел. Дизель числится одним из продюсеров и исполнителем титульной роли. Съемки нового фильма пройдут в Германии, Испании и Великобритании.

«Риддик: Фурия» расскажет зрителям о том, как Риддик возвращается в свой родной мир, место, которое он почти не помнит и которое, как он опасается, может быть оставлено в руинах некромонгерами. Но там он находит других фурианцев, борющихся за свое существование с новым врагом. И некоторые из них больше похожи на Риддика, чем он мог себе представить.

Читать рецензию «Риддик»: Фурианец хочет домой

На счету трилогии 255 млн долларов, собранных в мировом прокате, а также компьютерные игры, комиксы и аниме.
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