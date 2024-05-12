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Сигурни Уивер встретится с Мандалорцем и Грогу

12 мая
2024 год

Новости кино >>
12 мая 2024
Сигурни Уивер окажется в далекой-далекой галактике. По информации THR, звезда «Чужих» планирует сыграть в ленте «Мандалорец и Грогу» — полнометражном продолжении популярного сериала «Мандалорец».

Сигурни Уивер встретится с Мандалорцем и Грогу
фото: theplaylist.net

Роль Уивер пока не раскрывается. Режиссерское кресло займет создатель оригинала Джон Фавро. Среди продюсеров заявлены Кэтлин Кеннеди, Дэйв Филони и сам постановщик. Педро Паскаль вернется в образе Динга Джарина, хотя из-за своего плотного графика он может ограничиться эпизодическим появлением. К съемкам команда собирается приступить в конце текущего года

Картина станет первой полнометражной работой во вселенной «Звездных войн» со времен девятого эпизода, вышедшего в 2019-м.
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