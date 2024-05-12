Сигурни Уивер встретится с Мандалорцем и Грогу

Сигурни Уивер
окажется в далекой-далекой галактике. По информации THR
, звезда «Чужих
» планирует сыграть в ленте «Мандалорец и Грогу» — полнометражном продолжении популярного сериала «Мандалорец
».
Роль Уивер пока не раскрывается. Режиссерское кресло займет создатель оригинала Джон Фавро
. Среди продюсеров заявлены Кэтлин Кеннеди
, Дэйв Филони
и сам постановщик. Педро Паскаль
вернется в образе Динга Джарина, хотя из-за своего плотного графика он может ограничиться эпизодическим появлением. К съемкам команда собирается приступить в конце текущего года
Картина станет первой полнометражной работой во вселенной «Звездных войн
» со времен девятого эпизода
, вышедшего в 2019-м.
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