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Не стало «короля фильмов класса Б и драйв-иннов» Роджера Кормана

12 мая
2024 год

Новости кино >>
12 мая 2024

В возрасте 98 лет не стало культового американского режиссера, продюсера независимого кино, сценариста, актера, создателя звезд и «короля фильмов класса Б и драйв-иннов» Роджера Кормана. Мастер скончался 9 мая в окружении членов семьи в своем доме в калифорнийской Санта-Монике, уточняет Variety.

Не стало «короля фильмов класса Б и драйв-иннов» Роджера Кормана

«Его фильмы были революционными и отражали дух эпохи. Когда его спросили, как он хотел бы, чтобы его запомнили, он ответил: "Я был режиссером, вот и все"», — говорится в заявлении семьи.

Жизненный путь Роджера Уильяма Кормана начался в Детройте, где он родился 5 апреля 1926 года в семье Анны и Уильяма Корманов. Учился в оксфордском Бэллиол-колледже. Поначалу планировал пойти по стопам отца-инженера и даже получил инженерное образование в Стэнфордском университете. Однако по окончании учебы будущий мастер поступил в качестве разнорабочего в кинокомпанию 20th Century Fox, где спустя некоторое время ему доверили анализ сценариев потенциальных фильмов, которые пачками приходили в студию. Вскоре 27-летний Корман попробовал себя как сценарист и продюсер, поработав, в частности, над нуаром «Шоссе Драгнет». Это дало старт его многолетнему сотрудничеству с дистрибьютерской компанией American Releasing Corporation, переименованной впоследствии в American International Pictures.

Читать Роджер Корман, повелитель драйв-иннов

В 1954-м Роджер дебютировал в режиссуре, сняв «Монстра со дна океана» за 10 тысяч долларов, но его имя не попало в титры. А через год вышло сразу несколько его лент, включая вестерн «Пять стволов Запада». Очень быстро прославился в Голливуде и за его пределами из-за способности снимать в угоду публике картины низкого жанра (хорроры, фантастику, боевики) со скромным бюджетом и в очень сжатые сроки. Поскольку особых технологий спецэффектов тогда не существовало и у крупных студий, то на свои 30–50 тысяч долларов на фильм Корману приходилось использовать всю свою фантазию. Например, в ленте «Не мертвые» он использовал летучих мышей, оставшихся после съемок картины «Это покорило мир». С каждым годом его работы приносили все большую прибыль, а некоторые из них теперь можно считать классикой: «Атака крабов-монстров» и «Ведро крови».

Успех малобюджетных хорроров позволил ему в 1960-м перевернуть страницу своей творческой биографии и приступить к постановке дорогостоящей экранизации рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров». Фильм шел в широком прокате наряду с голливудскими блокбастерами и стал одним из самых кассовых кинокартин года. Примерно тогда же вышел «Маленький магазинчик ужасов», снятый, по слухам, за рекордные два дня за 30 тысяч $. Хоррору о плотоядном цветке также сопутствовал успех, но Роджер решил сосредоточить все внимание на переносе сюжетов По на большой экран. Так появились «Колодец и маятник», «Похороненные заживо», «Ворон» и «Маска красной смерти», где зачастую солировал Винсент Прайс. В 60-е режиссеру удалось также поработать с Борисом КарлоффомТеррор») и Рэем МилландомИкс»).

Не стало «короля фильмов класса Б и драйв-иннов» Роджера Кормана
фото: на съемках фильма «Дикие ангелы»

Корман не только прекрасно угадывал предпочтения зрителей, но и чутко отзывался на веяния времени. В 1962-м он поднял расовые вопросы в триллере «Захватчик», где жуткий персонаж Уильяма Шатнера попытался развязать межрасовую войну в небольшом городке на юге, где не все были довольны новой политикой, допускающей совместное обучение белых и черных. В 1966-м вышли «Дикие ангелы» с Питером Фондой, где фигурировала банда мотоциклистов. А спустя четыре года он посодействовал созданию одного из этапных фильмов в истории американского кино «Беспечный ездок». Режиссер также поставил в 60-е вестерн «Время убивать», психоделическую «Поездку» об ЛСД и гангстерскую драму «Резня в день Святого Валентина» с Джейсоном Робардсом в образе Аль Капоне.

В 1970-м женился, и это отразилось на его дальнейшей кинокарьере. Поставив на первое место воспитание четверых детей, он основал кинокомпанию New World Pictures и практически отошел от режиссуры, занявшись продюсированием. За последующие десятилетия снял всего пять фильмов, включая «Кровавую маму» с Шелли Уинтерс. К 1983-му его студия стала одной из крупнейших в США, и он продал ее за 16,5 млн $, после чего создал компанию Concorde/New Horizons, имевшую не меньший успех.

Не стало «короля фильмов класса Б и драйв-иннов» Роджера Кормана

Роджер Корман оказал влияние на развитие как жанрового, так и независимого авторского кино. Благодаря его чутью на талант и предоставленной им творческой свободе появилась целая плеяда выдающихся кинематографистов: Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Джеймс Кэмерон, Питер Богданович, Джонатан Демми, Джо Данте, Монте Хеллман, Деннис Хоппер, Брюс Дерн, Джек Николсон, Роберт Де Ниро, Харрисон Форд и многие другие. Учитель Джима Уайнорски и большинства мастеров трэша. Позднее признательные ученики неоднократно приглашали его на эпизодические роли в свои шедевры. Так, Кормана можно увидеть в таких знаменитых картинах, как «Крестный отец: Часть вторая», «Вой», «Молчание ягнят» и «Филадельфия».

На счету короля низкобюджетного кино 56 режиссерских работ, около 500 спродюсированных фильмов, более 40 ролей, 10 сценариев и 30 престижных наград, включая почетный «Оскар», «Грэмми» и приз фестиваля в Ситжесе. Его имя увековечено на Аллее славы в Голливуде.
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Роджер Корман
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