Белла Рэмси перевоплотитися в Белую вдову

Белла Рэмси
получила главную роль в картине «Соседка» (Girl Next Door). Согласно Deadline
, звезда сериалов «Игра престолов
» и «Одни из нас
» предстанет в образе британской террористки Саманты Льютуэйт, прозванной Белой вдовой.
Ленту по собственному сценарию поставит режиссер «Доктора Фостера
» Брюс Гудисон. По его словам, «это фильм о молодой идеалистке с разбитым сердцем. Сэм превращает свое горе в силу, которую затем использовали мужчины в целях глобального террора».
Старт съемок намечен на октябрь этого года.
Фильм вдохновлен реальной историей 21-летней матери двоих детей из пригорода, которая стала одной из самых разыскиваемых женщин в мире. Вдова лондонского террориста-смертника Джермена Линдси обвиняется в гибели более 400 человек в результате взрыва поезда в лондонском метро в 2005 году. Она скрывается от правосудия в Кении, где ее разыскивают по обвинению в хранении взрывчатки.
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