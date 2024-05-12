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Белла Рэмси перевоплотитися в Белую вдову

12 мая
2024 год

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12 мая 2024
Белла Рэмси получила главную роль в картине «Соседка» (Girl Next Door). Согласно Deadline, звезда сериалов «Игра престолов» и «Одни из нас» предстанет в образе британской террористки Саманты Льютуэйт, прозванной Белой вдовой.

Белла Рэмси перевоплотитися в Белую вдову
фото: comingsoon.net

Ленту по собственному сценарию поставит режиссер «Доктора Фостера» Брюс Гудисон. По его словам, «это фильм о молодой идеалистке с разбитым сердцем. Сэм превращает свое горе в силу, которую затем использовали мужчины в целях глобального террора». Старт съемок намечен на октябрь этого года.

Фильм вдохновлен реальной историей 21-летней матери двоих детей из пригорода, которая стала одной из самых разыскиваемых женщин в мире. Вдова лондонского террориста-смертника Джермена Линдси обвиняется в гибели более 400 человек в результате взрыва поезда в лондонском метро в 2005 году. Она скрывается от правосудия в Кении, где ее разыскивают по обвинению в хранении взрывчатки.
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