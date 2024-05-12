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Оливия Уайлд поработает с Грегом Аракки

12 мая
2024 год

Новости кино >>
12 мая 2024
Оливия Уайлд сыграет в триллере культового режиссера Грегга Араки «Я хочу тебя» (I Want Your Sex), сообщает Variety.

Оливия Уайлд поработает с Грегом Аракки
фото: variety.com

Зрителям расскажут о парне Эллиоте, устроившемся на интересную работу к известной художнице Эрике Трейси (Уайлд). Его фантазии сбываются, когда женщина предлагает ему стать сексуальной музой. Но вскоре Эллиот оказывается не в себе, поскольку Эрика отправляет его в путешествие более глубокое, чем он когда-либо мог себе представить, — в мир секса, одержимости, власти, предательства и убийств.

Араки написал сценарий для картины совместно с Карли Шортино. Для создателя «Поколения игры Doom» и «Нигде» это будет возвращение к полному метру после десятилетнего перерыва — его последняя полнометражная лента «Белая птица в метели» вышла в 2014 году.
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№ 1
Yanina Sokolova   12.05.2024 - 16:44
Поживем и увидим. Хороший триллер никогда не помешает. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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