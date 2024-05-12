Оливия Уайлд поработает с Грегом Аракки

Оливия Уайлд
сыграет в триллере культового режиссера Грегга Араки
«Я хочу тебя» (I Want Your Sex), сообщает Variety
.
Зрителям расскажут о парне Эллиоте, устроившемся на интересную работу к известной художнице Эрике Трейси (Уайлд). Его фантазии сбываются, когда женщина предлагает ему стать сексуальной музой. Но вскоре Эллиот оказывается не в себе, поскольку Эрика отправляет его в путешествие более глубокое, чем он когда-либо мог себе представить, — в мир секса, одержимости, власти, предательства и убийств.
Араки написал сценарий для картины совместно с Карли Шортино. Для создателя «Поколения игры Doom
» и «Нигде
» это будет возвращение к полному метру после десятилетнего перерыва — его последняя полнометражная лента «Белая птица в метели
» вышла в 2014 году.
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