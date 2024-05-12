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Игровую серию Poppy Playtime перенесут на большой экран

12 мая
2024 год

Новости кино >>
12 мая 2024

Видеоигру Poppy Playtime адаптируют для кино, уверяет Coming Soon.

Игровую серию Poppy Playtime перенесут на большой экран
фото: youtube.com

Права на экранизацию игры приобрела студия Legendary после заключения контракта с ее создателем в лице компании Mob Entertainment.

«Когда мы только начинали это путешествие, мы следовали своей страсти и создали серию игр и брендов с целью вдохновлять и развлекать. Но мы всегда мечтали о большем и очень рады, что создали нечто, что покорило сердца десятков миллионов людей по всему миру. Эта сделка — логичный следующий шаг в развитии нашей компании», — прокормментировал генеральный директор Mob Entertainment Зак Беленджер.

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Poppy Playtime, представляющая собой серию в жанре survival horror с элементами головоломки, имеет большое сходство с Five Nights at Freddy's. Она также стала интернет-сенсацией благодаря YouTube и Twitch. Первой главе удалось собрать 12 миллионов игроков на ПК и мобильных устройствах, а на данный момент серия насчитывает более 40 миллионов игроков.

В игре геймеры должны попытаться выжить среди мстительных игрушек, ожидающих вас на заброшенной фабрике. С помощью специальной утилиты можно взламывать электрические цепи или захватывать что-нибудь на расстоянии.
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