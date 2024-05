Игровую серию Poppy Playtime перенесут на большой экран

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Видеоигру Poppy Playtime адаптируют для кино, уверяет Coming Soon Права на экранизацию игры приобрела студия Legendary после заключения контракта с ее создателем в лице компании Mob Entertainment.прокормментировал генеральный директор Mob Entertainment Зак Беленджер.Poppy Playtime, представляющая собой серию в жанре survival horror с элементами головоломки, имеет большое сходство с Five Nights at Freddy's . Она также стала интернет-сенсацией благодаря YouTube и Twitch. Первой главе удалось собрать 12 миллионов игроков на ПК и мобильных устройствах, а на данный момент серия насчитывает более 40 миллионов игроков.В игре геймеры должны попытаться выжить среди мстительных игрушек, ожидающих вас на заброшенной фабрике. С помощью специальной утилиты можно взламывать электрические цепи или захватывать что-нибудь на расстоянии.