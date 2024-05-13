Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей откроет XXII международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова

13 мая
2024 год

Новости кино >>
13 мая 2024
Сегодня в Туле стартует XXII международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова, который продлится до 18 мая. Фильмом открытия станет картина «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фильм «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей откроет XXII международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова
фото: пресс-служба фестиваля

В этом году фестиваль посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 13 мая фильмом «Жила-была девочка» откроется ретроспектива, приуроченная к памятной дате. В конкурсе документального кино тему блокады затрагивает фильм «Самая дорогая награда».

В программу фестиваля вошли игровые полнометражные фильмы — в номинации «Боевая десятка», документальные ленты — в категории «Битва за жизнь», детско-юношеские и анимационные фильмы («Соколенок»), короткометражные ленты («АКМ»), ретроспективные фильмы («Солдаты свободы»), а также телевизионное кино — в номинации «Сериал». В частности, зрители смогут увидеть картины «Блиндаж», «Командир», «Подрыв» и другие. Зарубежное кино представляют сербский фильм «Герои Галиарда» и работа китайских кинематографистов «Особый отряд». Полную программу смотра можно найти на официальном сайте.

В Туле фестиваль будет идти на нескольких площадках, в том числе и в ряде учебных заведений. В Белеве, Веневе, Богородицке, Кимовске, Плавске, Суворове, поселках Арсеньево, Донской, Дубна, Заокский, Одоев, Первомайский, Теплое, Чернь и других населенных пунктах области тоже пройдут многочисленные кинопоказы и творческие встречи с участниками смотра.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»
Александр Метелкин и Даниэль Литтау попадают в прошлое в трейлере «Блиндажа»
Кирилл Зайцев создаст группу «Альфа» в «Командире»
Смотреть онлайн: Лучшие фильмы о блокаде Ленинграда
персоны
Юрий ОзеровКатерина Шпица
фильмы
БлиндажГерои ГалиардаЖила-была девочкаКомандирПодрывРасправляя крылья

фотографии >>
Фильм «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей откроет XXII международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова фотографии
Фильм «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей откроет XXII международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Щекина
12 мая ушла из жизни актриса Марина Щекина.

День рождения >>

Михаил Васильев
Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Александр Малахов
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Стефания Станюта
Сента Бергер
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Жани Ольт
Питер Онорати
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Приговор
триллер
Казахстан, Киргизия, 2024
Кунг-фу Тигр
боевик, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Пацан против всех
боевик, триллер
Германия, США, ЮАР, 2023
Реинкарнация. Демоны желаний
фильм ужасов
США, 2024
BTOB. Мы вместе
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Я не киллер
боевик, комедия, мелодрама, триллер
США, 2023
Каждый мечтает о собаке
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Обитель страха
научная фантастика, триллер
США, 2024
Семь дней, семь ночей
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Строго конфиденциально
детектив, триллер
Великобритания, Сент-Китс и Невис, 2024
Министерство неджентльменских дел
боевик, комедия, экранизация
Великобритания, США, Турция, 2024
Как я встретил её маму
комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram