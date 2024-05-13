Фильм «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей откроет XXII международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова

Сегодня в Туле стартует XXII международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова, который продлится до 18 мая. Фильмом открытия станет картина «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году фестиваль посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 13 мая фильмом «Жила-была девочка» откроется ретроспектива, приуроченная к памятной дате. В конкурсе документального кино тему блокады затрагивает фильм «Самая дорогая награда».
В программу фестиваля вошли игровые полнометражные фильмы — в номинации «Боевая десятка», документальные ленты — в категории «Битва за жизнь», детско-юношеские и анимационные фильмы («Соколенок»), короткометражные ленты («АКМ»), ретроспективные фильмы («Солдаты свободы»), а также телевизионное кино — в номинации «Сериал». В частности, зрители смогут увидеть картины «Блиндаж», «Командир», «Подрыв» и другие. Зарубежное кино представляют сербский фильм «Герои Галиарда» и работа китайских кинематографистов «Особый отряд». Полную программу смотра можно найти на официальном сайте.
В Туле фестиваль будет идти на нескольких площадках, в том числе и в ряде учебных заведений. В Белеве, Веневе, Богородицке, Кимовске, Плавске, Суворове, поселках Арсеньево, Донской, Дубна, Заокский, Одоев, Первомайский, Теплое, Чернь и других населенных пунктах области тоже пройдут многочисленные кинопоказы и творческие встречи с участниками смотра.
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