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Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым»

13 мая
2024 год

Новости кино >>
13 мая 2024
СТС приступил к съемкам продолжения комедии «Ивановы-Ивановы». В новом сезоне к Михаилу Трухину, Анне Уколовой, Станиславу Дужникову, Алексею Лукину и другим актерам сериала присоединятся Анна Невская и Никита Тарасов, сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым»
фото: пресс-служба СТС

В новых сериях Боря (Станислав Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Алексей Лукин) готовится к свадьбе с Васей (Юля Сорокина) и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Леша (Михаил Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка. Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Анна Уколова) — Марии (Анна Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Никита Тарасов), а Леша врет, что дом и бизнес Бори — их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Леша и Лиде придется изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — неудачливых друзей, которых приютили.

«Мне ТЭФИ дали за эту роль, надо как-то отрабатывать, — шутит Анна Уколова. — Конечно, мы с ребятами уже как семья, созваниваемся и видимся в свободное время, встречаемся на днях рождения или даче. Возвращаться к этой истории для меня важно еще и потому, что люди ждут новый сезон, а я не могу отказать нашему зрителю».

Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым»
фото: пресс-служба СТС

Героиня Уколовой в новых сериях занята воспитанием младшего сына, а Боря только ждет первенца. «По своему опыту скажу, что когда появляется первый ребенок, то жизнь меняется кардинально. С чем это сравнить? Наверное, с чудом, — считает Станислав Дужников. — В новом сезоне Боря также продолжает быть ответственным хозяином, который заботится не только о жене, но и старается организовать комфорт для всех. Например, запускает систему "умный дом" и модернизирует ферму».

Перед съемками группа изучала инновационный опыт российских компаний и посещала роботизированные фермы. Михаил Трухин, чей герой находит общий язык и с «роботами», признавался, что новые технологии его не пугают. «Мне этот тренд кажется безумно интересным. Например, с большим удовольствием использую "умный дом". А если проецировать на нашу индустрию, технологические прорывы просто поражают. Можно снять кино, в котором артист Трухин разговаривает на эфиопском языке в эфиопских пейзажах, при этом не находясь в Эфиопии», — поделился актер.

Режиссером продолжения сериала выступил Михаил Соловьев, а за визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Сергей Ряполов.
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Станислав ДужниковЮрий ИцковСветлана КолпаковаАлексей ЛукинАнна НевскаяСергей РяполовМихаил Соловьёв (II)Юлия СорокинаНикита ТарасовМихаил ТрухинАнна Уколова
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Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
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