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«Праведник» Сергея Урсуляка лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»

13 мая
2024 год

Новости кино >>
13 мая 2024
Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов премии «Ника» за 2022 и 2023 годы. На главную награду в категории «Лучший игровой фильм» претендуют «1993» Александра Велединского, «Вызов» Клима Шипенко, «За нас с вами» Андрея Смирнова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Чувства Анны» Анны Меликян, а также «Праведник» Сергея Урсуляка, который лидирует по количеству номинаций — всего фильм представлен в 13 категориях. Полный список претендентов на награду доступен на сайте премии.

«Праведник» Сергея Урсуляка лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»
фото: пресс-служба премии «Ника»

За звание лучшего режиссера поборются Александр Велединский («1993»), Андрей Смирнов («За нас с вами»), Сергей Урсуляк («Праведник») и Борис Хлебников («Снегирь»). В сценарной номинации заявлены Александр Велединский («1993»), Сергей Ильин, Игорь РыбинСтрасти по Матвею»), Геннадий Островский («Праведник») и Андрей Смирнов («За нас с вами»). За операторскую работу могут наградить Сергея АстаховаСердце Пармы»), Шандора БеркешиТуман»), Михаила Милашина («Праведник»), Алишера Хамидходжаева («Снегирь»). В категории «Лучшая музыка к фильму» представлены Эдуард Артемьев (посмертно, «Нюрнберг»), Игорь Вдовин («Сердце Пармы»), Юрий ПотеенкоХитровка. Знак четырех»), Василий Тонковидов («Праведник»).

Приз за лучшую мужскую роль могут получить Юра БорисовКентавр»), Александр Робак («Снегирь»), Андрей Смоляков («За нас с вами»), Александр Яценко («Праведник»). За лучшую женскую роль могут наградить Екатерину Вилкову («1993»), Анну Михалкову («Чувства Анны»), Юлию Пересильд («Вызов») и Юлию Снигирь («За нас с вами»). Среди артистов второго плана на победу претендуют Сергей Маковецкий («Праведник»), Сергей Пускепалис (посмертно, «Сердце Пармы»), Евгений Ткачук («Праведник»), Тимофей Трибунцев («Снегирь»), Леонид Ярмольник («За нас с вами»), Елена ВалюшкинаПоследний богатырь: Посланник тьмы»), Юлия Витрук («Праведник»), Ольга ЛапшинаОгород»), Ирина Розанова («За нас с вами»).

Дата и место вручения премии будут объявлены позднее.
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Эдуард АртемьевСергей Астахов (II)Шандор БеркешиЮра БорисовЕлена ВалюшкинаИгорь ВдовинАлександр ВелединскийЕкатерина ВилковаЮлия ВитрукСергей Ильин (II)Ольга ЛапшинаСергей МаковецкийАнна МеликянМихаил МилашинАнна МихалковаГеннадий ОстровскийЮлия ПересильдЮрий ПотеенкоСергей ПускепалисАлександр РобакИрина РозановаИгорь РыбинАндрей СмирновАндрей СмоляковЮлия СнигирьЕвгений ТкачукВасилий ТонковидовТимофей ТрибунцевСергей УрсулякАлишер ХамидходжаевБорис ХлебниковКлим ШипенкоЛеонид ЯрмольникАлександр Яценко
фильмы
1993ВызовЗа нас с вамиКентаврНюрнбергОгородПоследний богатырь: Посланник ТьмыПраведникСердце ПармыСнегирьСтрасти по МатвеюТуманХитровка. Знак четырёхЧувства Анны

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