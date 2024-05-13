«Праведник» Сергея Урсуляка лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»

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Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым»

Смотр пройдет с 13 по 18 мая в Тульской области

12 мая

Игровую серию Poppy Playtime перенесут на большой экран

Права на экранизацию видеоигры приобрела студия Legendary после заключения контракта с ее создателем в лице компании Mob Entertainment