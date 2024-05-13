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Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева пойдут в «Первый класс» 23 мая

13 мая
2024 год

Новости кино >>
13 мая 2024
Все серии комедийной драмы Светланы Самошиной «Первый класс» выйдут на Иви 23 мая, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева окажутся вовлечены в главное сражение своей жизни — битву за место в элитной школе для своих детей.

Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева пойдут в «Первый класс» 23 мая
фото: пресс-служба Иви

Сюжет закручивается вокруг трех лучших подруг и их очень разных детей, которые претендуют на всего одно вакантное место в самой престижной школе Петербурга. Страдающая от безденежья питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена — ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.

«Надеюсь, что зрители узнают в наших героях себя и захотят не повторять их ошибки. Ведь в погоне за успехом мы часто забываем о чем-то более важном. Надеюсь, что у нас получилось рассказать историю, которую зрители посмотрят с улыбкой!», — говорит Светлана Самошина.

В феврале 2024 года сериал «Первый класс» принял участие в фестивале Original+. Проект получил специальный приз от «Российской газеты», а Юлия Хлынина стала победителем в номинации «Оригинальная актриса».

«Моя героиня Аня похожа на меня своей амбициозностью, целеустремленностью, желанием никогда не сдаваться и идти до конца. А что касается отличий, то в силу того, что я родилась и выросла в столице, а не в маленьком городе, у меня нет такой ярко выраженной "зубастости". Ане необходимо доказать "большой земле", что она есть. Во мне есть больше гармонии, умиротворения и "прививки любви". Моя героиня прошла большие трудности, испытывала страдания, "голодала", но не в физическом смысле, а в психологическом. Именно из этого и родилась ее сверхамбициозность, где на кону может оказаться все: отношения с любимым человеком, семья, дружба и даже достоинство. Те действия, которые совершает Аня ради места в "Культурном наследии", мне не близки. Наверное, потому что я еще ни разу не попадала в подобные ситуации, когда нужно идти на разные хитрости и жертвы, как это делает моя героиня. Но при этом я понимаю, что материнство и желание доказать миру что-то через своего ребенка, может сильно затуманить разум, заставляя человека следовать инстинктам. Возможно, это желание быть ярко проявленным в этом мире», — рассказывает Юлия Хлынина.

В проекте также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и другие. Производством сериала занималась компания Star Media Vision.
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Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева пойдут в «Первый класс» 23 мая фотографии
Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева пойдут в «Первый класс» 23 мая фотографии
Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева пойдут в «Первый класс» 23 мая фотографии
Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева пойдут в «Первый класс» 23 мая фотографии
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