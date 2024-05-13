Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева пойдут в «Первый класс» 23 мая

анонс

13 мая «Праведник» Сергея Урсуляка лидирует по количеству номинаций на премию «Ника» Российская академия кинематографических искусств представила претендентов на награду за 2022 и 2023 годы

13 мая Анна Невская и Никита Тарасов присоединились к «Ивановым-Ивановым» СТС приступил к съемкам продолжения популярной комедии

13 мая Фильм «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей откроет XXII международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова Смотр пройдет с 13 по 18 мая в Тульской области