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«Этот город сгорит дотла»: Кристоферу Робину угрожают расправой в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

13 мая
2024 год

Новости кино >>
13 мая 2024
В сети появился дублированный финальный трейлер слэшера по рассказам Алана Милна «Винни-Пух: Кровь и мед 2». Фильм Риса Фрейка-Уотерфилда кинопрокатная компания «Наше кино» выпустит на российские экраны 30 мая.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2»


Во второй части кровавого и душераздирающего хоррора к Винни-Пуху и Пятаку присоединятся новые герои: Тигра и Совенок. Вместе дикие друзья отправятся в город, чтобы свести счеты с Кристофером Робином раз и навсегда. «Винни-Пух: Кровь и мед 2» отдает дань уважения нескольким классическим фильмам ужасов, среди которых «Оно», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Техасская резня бензопилой» и «Хэллоуин».

«Фильм, который мы все сняли, просто потрясающий! Талантливые люди собрались вместе и сделали что-то страшное, смешное и определенно чертовски безумное», — говорит сценарист Мэтт Лесли.

«Этот город сгорит дотла»: Кристоферу Робину угрожают расправой в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2»
фото: компания «Наше кино»

По сюжету после убийств в Стоакровом лесу Кристофер Робин пытается вернуться к привычной жизни. Он регулярно ходит на терапию, чтобы справиться с посттравматическим расстройством, и старается забыть обо всем, что с ним произошло. Во время очередного сеанса он вспоминает вечеринку по случаю своего пятилетия, когда на праздновании пропадает его брат и несколько детей. Это воспоминание не дает ему покоя и вызывает много вопросов, ведь события того дня до сих окутаны тайной. Чтобы во всем разобраться, Кристофер начинает собственное расследование. Поиски ответов приведут его к «друзьям» детства, но сможет ли он узнать правду о случившемся? Ведь старые друзья стали намного злее с их последней встречи и не намерены ему помогать, им нужна только месть.

В фильме сыграли Скотт Чемберс, Райан Олива, Тереза Бенхем, Алек Ньюман, Саймон Кэллоу, Таллула Эванс и другие.
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обсуждение >>
№ 2
Angelika77   13.05.2024 - 20:48
Ужасный мишка, совсем не милашка как в мультике. Кристофер очень сильно разозлил косолапого. Отомстить то же не получится, раз будет третий фильм. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   13.05.2024 - 20:18
Может так случится, что вторая часть даст фору первой. Винни-Пуха решили доработать, стал выглядеть еще страшнее. Не скажешь о надетой маске. В трейлере не уделили внимание друзьям Винни. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Этот город сгорит дотла»: Кристоферу Робину угрожают расправой в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» фотографии
«Этот город сгорит дотла»: Кристоферу Робину угрожают расправой в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» фотографии
«Этот город сгорит дотла»: Кристоферу Робину угрожают расправой в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» фотографии
«Этот город сгорит дотла»: Кристоферу Робину угрожают расправой в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2» фотографии
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