«Этот город сгорит дотла»: Кристоферу Робину угрожают расправой в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Во второй части кровавого и душераздирающего хоррора к Винни-Пуху и Пятаку присоединятся новые герои: Тигра и Совенок. Вместе дикие друзья отправятся в город, чтобы свести счеты с Кристофером Робином раз и навсегда. «Винни-Пух: Кровь и мед 2» отдает дань уважения нескольким классическим фильмам ужасов, среди которых «Оно», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Техасская резня бензопилой» и «Хэллоуин».
«Фильм, который мы все сняли, просто потрясающий! Талантливые люди собрались вместе и сделали что-то страшное, смешное и определенно чертовски безумное», — говорит сценарист Мэтт Лесли.
фото: компания «Наше кино»
По сюжету после убийств в Стоакровом лесу Кристофер Робин пытается вернуться к привычной жизни. Он регулярно ходит на терапию, чтобы справиться с посттравматическим расстройством, и старается забыть обо всем, что с ним произошло. Во время очередного сеанса он вспоминает вечеринку по случаю своего пятилетия, когда на праздновании пропадает его брат и несколько детей. Это воспоминание не дает ему покоя и вызывает много вопросов, ведь события того дня до сих окутаны тайной. Чтобы во всем разобраться, Кристофер начинает собственное расследование. Поиски ответов приведут его к «друзьям» детства, но сможет ли он узнать правду о случившемся? Ведь старые друзья стали намного злее с их последней встречи и не намерены ему помогать, им нужна только месть.
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