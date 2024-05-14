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Сын с батей сцепились в душе мага: трейлер новой арки «Реинкарнации безработного»

14 мая
2024 год

Новости кино >>
14 мая 2024

Студия BindМой братик теперь не братик!») поделилась свежим трейлером «Реинкарнации безработного» — у мега-популярного исекая сейчас в разгаре второй сезон. С 19-го эпизода (26 мая) в сериале стартует новая арка — «Лабиринт телепортации» (Teleportation Labyrinth).


Грузовик-кун помогает отчаявшемуся 34-летнему бездельнику начать жизнь с нуля: мужчина перерождается в мире мечей и магии под именем Рудеус Грейрат. В процессе взросления бывший отаку сталкивается с различными трудностями, но, усвоив горькие уроки прошлого, старается реализовывать мечты и ценить каждый момент, а также совершать колдовские навыки. Во втором сезоне он счастливо женат на подруге детства Сильфиетте, дружит с однокурсниками и заботится о сестрах. Однако новая арка предвещает суровые испытания: попаданец получает сообщение о том, что поиски матери Зенит зашли в тупик, а разведывательный отряд нуждается в помощи. Путь в одну сторону займет не меньше года. Рудеус разрывается между желанием спасти родительницу и чувствами к беременной жене, но сыновний долг перевешивает матримониальные ценности.

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В ролике демонстрируют рискованное путешествие Рудеуса по бесплодной пустыне к городу-лабиринту Лапан и кровавое сражение с монстрам под опенинг On the Frontline от рок-группы hitorieБоруто: Новое поколение Наруто»).

Сын с батей сцепились в душе мага: трейлер новой арки «Реинкарнации безработного»

Ранобэ «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» авторства Рифудзина-на-Магнотэ (Rifujin na Magonote) появилось на платформе Shousetsuka ni Narou в 2012-м и быстро завоевало популярность читателей. У книжной серии ушло два года, чтобы обзавестись манга-адаптацией с иллюстрациями Юки Фудзикавы, а в 2021-м в японский телеэфир ворвался одноименный сериал, поставленный Манабу ОкамотоГеймеры!», «Милый во Франксе»). Для проекта специально создали студию Bind — совместное предприятие компаний White FoxВрата Штейна», «Повелитель тьмы на подработке!») и Egg Firm, специализирующейся на планированиии и управлении процессом создания аниме-проектов. Кстати, у протагониста сразу два сэйю: до перерождения (и в «лимбе») он говорит голосом Томокадзу Сугиты (Тайдзю Сиба в «Токийских мстителях»), а в фантастическом параллельном мире — Юми Утиямы (Акира Куно из «Нежити не повезло»).

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Сын с батей сцепились в душе мага: трейлер новой арки «Реинкарнации безработного» фотографии
Сын с батей сцепились в душе мага: трейлер новой арки «Реинкарнации безработного» фотографии
Сын с батей сцепились в душе мага: трейлер новой арки «Реинкарнации безработного» фотографии
Сын с батей сцепились в душе мага: трейлер новой арки «Реинкарнации безработного» фотографии
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