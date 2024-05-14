Сын с батей сцепились в душе мага: трейлер новой арки «Реинкарнации безработного»

Студия Bind
(«Мой братик теперь не братик!
») поделилась свежим трейлером «Реинкарнации безработного
» — у мега-популярного исекая
сейчас в разгаре второй сезон. С 19-го эпизода (26 мая) в сериале стартует новая арка — «Лабиринт телепортации
» (Teleportation Labyrinth).
Грузовик-кун помогает отчаявшемуся 34-летнему бездельнику начать жизнь с нуля: мужчина перерождается в мире мечей и магии под именем Рудеус Грейрат
. В процессе взросления бывший отаку сталкивается с различными трудностями, но, усвоив горькие уроки прошлого, старается реализовывать мечты и ценить каждый момент, а также совершать колдовские навыки. Во втором сезоне он счастливо женат на подруге детства Сильфиетте
, дружит с однокурсниками и заботится о сестрах. Однако новая арка предвещает суровые испытания: попаданец получает сообщение о том, что поиски матери Зенит
зашли в тупик, а разведывательный отряд нуждается в помощи. Путь в одну сторону займет не меньше года. Рудеус разрывается между желанием спасти родительницу и чувствами к беременной жене, но сыновний долг перевешивает матримониальные ценности.
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В ролике демонстрируют рискованное путешествие Рудеуса по бесплодной пустыне к городу-лабиринту Лапан и кровавое сражение с монстрам под опенинг On the Frontline
от рок-группы hitorie
(«Боруто: Новое поколение Наруто
»).
Ранобэ «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» авторства Рифудзина-на-Магнотэ
(Rifujin na Magonote) появилось на платформе Shousetsuka ni Narou
в 2012-м и быстро завоевало популярность читателей. У книжной серии ушло два года, чтобы обзавестись манга-адаптацией с иллюстрациями Юки Фудзикавы
, а в 2021-м в японский телеэфир ворвался одноименный сериал, поставленный Манабу Окамото
(«Геймеры!
», «Милый во Франксе
»). Для проекта специально создали студию Bind — совместное предприятие компаний White Fox
(«Врата Штейна
», «Повелитель тьмы на подработке!
») и Egg Firm
, специализирующейся на планированиии и управлении процессом создания аниме-проектов. Кстати, у протагониста сразу два сэйю: до перерождения (и в «лимбе») он говорит голосом Томокадзу Сугиты
(Тайдзю Сиба
в «Токийских мстителях
»), а в фантастическом параллельном мире — Юми Утиямы
(Акира Куно
из «Нежити не повезло
»).
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.
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