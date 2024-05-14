Петр Рыков отправится на поиски преступников, а Дмитрий Исаев продолжит исследовать «Слепой метод»

Премьера третьего сезона «Слепого метода» состоится 15 мая. Детективный дуэт сиделки Ксении Воронцовой и полковника Ана«т»олия Акимова, бывшего начальник следственного отдела РОВД, потерявшего зрение в ходе неудавшегося покушения, продолжит свои расследования. На этот раз им предстоит раскрыть дело о похищении яйца Фаберже, которое легкомысленные хозяева держали у всех на виду, а также смерть бывшего сослуживца Акимова, а ныне преподавателя юридического института.
«У моей героини Ксении очень открытый взгляд на жизнь и чуткая интуиция, она нестандартно мыслит. Она стала большим другом взрослому Акимову, у них получился очень хороший дуэт, и они прекрасно дополняют друг друга. Ксения оказывается в гуще самых разных событий, встречается лицом к лицу с убийцами и мошенниками. Она очень смелая, я бы так не смогла, восхищаюсь своей героиней. При этом, наблюдая такие нечеловеческие события, Ксения не теряет легкости, оптимизма и веры в людей, и это качество в ней достойно уважения», — говорит Евгения Вайс.
фото: пресс-служба ТВЦ
18 мая состоится еще одна премьера: выйдут сразу четыре новых эпизода сериала «Я иду тебя искать» с Софьей Хильковой и Петром Рыковым. Героев ждут не только поиски очередных преступников, но и переживания в собственных любовных отношениях, которые находятся не на самой лучшей стадии.
«Моя героиня Мила Пятница становится старшим оперуполномоченным и наконец-то ей выдают оружие, а вот отношения со Швецом весьма непростые. Это ее первые серьезные взрослые отношения, и сразу с такими трудностями. Отдушину Мила находит в работе, и новые дела, которые она с успехом продолжает раскрывать, помогают ей справиться с душевными тяготами. История взросления Милы Пятницы продолжается, моя героиня взрослеет вместе со мной. И поэтому с каждым новым сезоном мне интереснее и интереснее играть и воплощать ее внутренние метаморфозы»,— рассказывает Софья Хилькова.
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