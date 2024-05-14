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XI премия АПКиТ состоится 13 июня

14 мая
2024 год

Новости кино >>
14 мая 2024
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей премии 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба организации.

XI премия АПКиТ состоится 13 июня
фото: АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет лучшие проекты 2023 года и лучших индустриальных специалистов. В шорт-лист XI премии АПКиТ вошли 34 фильма и сериала. Лидером по количеству номинаций стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет» претендуют на победу в девяти номинациях. В шести категориях представлен фэнтези-детектив «Библиотекарь», в трех – драма «Актрисы». По две категории у детективной драмы «Бизон: дело манекенщицы» и комедийной научной фантастики «Кибердеревня». Подробнее с претендентами можно ознакомиться в специальном проекте «Номинанты XI Премии АПКиТ».

«Мы с нетерпением ждем проведения нашего большого события и благодарим наших дорогих партнеров за то, что остаются с нами всегда. Это говорит о том, что мы работаем в симбиозе и идем к одной цели – сделать премию АПКиТ яркой, красивой и грандиозной. И, конечно, мы ждем тех невероятных эмоций, которые дарит наш индустриальный праздник создателям проектов, и готовимся разделить их с ними», – подчеркивает исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

Всего на соискание профессионального приза было подано 200 заявок от кинокомпаний, телеканалов, видеосервисов и анимационных студий. Индустриальными партнерами мероприятия выступают Кинопоиск, видеохостинг RUTUBE и онлайн-кинотеатр PREMIER.
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