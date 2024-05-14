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Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову»

14 мая
2024 год

Новости кино >>
14 мая 2024
В Москве стартовали съемки нового сезона многосерийной остросюжетной драмы режиссера Валерии Ивановской «Загляни ему в голову-2» для «России». Главные роли в проекте исполняют Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Карина Разумовская, Илья Любимов, Анатолий Кот, Андрей Фролов, Владислав Ветров, Глеб Бочков, Сергей Юшкевич и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В новом сезоне доктор Валерий Лунин (Кирилл Жандаров), клинический психиатр и психолог-криминалист в следственной группе по особо тяжким преступлениям, принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы.

Его давний враг, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращаются бывшая жена Лунина Марина (Карина Разумовская) и дочь Анна (Анастасия Абаджиди). Девочка, как и папа, умеет «заглядывать в голову»: ей передалось его диссоциативное расстройство. И теперь доктор Лунин должен научить дочь справляться со своей болезнью.

«Я счастлив, что мы запускаем второй сезон. И что к работе над ним мы приступаем с той же творческой командой: режиссером Валерией Ивановской, оператором Петром Воронцовым, исполнителем главной роли Кириллом Жандаровым и многими другими – очень приятно вновь со всеми увидеться. Я надеюсь, у нас получится сделать достойное, интересное продолжение полюбившейся зрителям истории», — говорит продюсер проекта Максим Королев.

Съемки проекта пройдут в Москве и Подмосковье.
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№ 1
Ирина (Казань)   14.05.2024 - 17:03
Загляните лучше в головы зрителей и поймите, что первый сезон был очень слабым. Зачем второй-то снимать? Вообще, что ли, интересных сценариев на горизонте нет? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Загляни ему в головуЗагляни ему в голову-2

фотографии >>
Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову» фотографии
Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову» фотографии
Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову» фотографии
Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову» фотографии
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