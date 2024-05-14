Психиатр Кирилл Жандаров поработает с Ильей Любимовым во втором сезоне остросюжетной драмы «Загляни ему в голову»

В новом сезоне доктор Валерий Лунин (Кирилл Жандаров), клинический психиатр и психолог-криминалист в следственной группе по особо тяжким преступлениям, принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы.
Его давний враг, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращаются бывшая жена Лунина Марина (Карина Разумовская) и дочь Анна (Анастасия Абаджиди). Девочка, как и папа, умеет «заглядывать в голову»: ей передалось его диссоциативное расстройство. И теперь доктор Лунин должен научить дочь справляться со своей болезнью.
«Я счастлив, что мы запускаем второй сезон. И что к работе над ним мы приступаем с той же творческой командой: режиссером Валерией Ивановской, оператором Петром Воронцовым, исполнителем главной роли Кириллом Жандаровым и многими другими – очень приятно вновь со всеми увидеться. Я надеюсь, у нас получится сделать достойное, интересное продолжение полюбившейся зрителям истории», — говорит продюсер проекта Максим Королев.
обсуждение >>