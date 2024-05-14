Ольгу Любимову утвердили на должность министра культуры Российской Федерации

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Ольги Любимовой министром культуры РФ. Соответствующее постановление направят президенту для назначения Любимовой на должность, сообщает ТАСС.
фото: телеграм-канал Ольги Любимовой
В преддверии заседания Ольга Любимова представила программу деятельности Минкультуры и рассказала об основных задачах ведомства. Это, в том числе, обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек и малых кинозалов, реализация с 2025 года программы «Земский работник культуры», а также расширение проекта «Пушкинская карта». Любимова возглавляла министерство с 21 января 2020 года, сменив на этом посту Владимира Мединского. До этого она работала главой департамента кинематографии Министерства культуры РФ.
Также ТАСС сообщил, что глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская была назначена советником президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет заниматься вопросами культуры вместе с помощником президента Владимиром Мединским, который также будет курировать вопросы истории и исторического наследия. Кроме того, Ямпольскую планируют привлекать к теме молодежной политики.
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