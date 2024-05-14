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Анна Михалкова отмечает юбилей

14 мая
2024 год

Новости кино >>
14 мая 2024

Сегодня, 14 мая, отмечает 50-летие актриса, продюсер и телеведущая, заслуженная артистка России Анна Михалкова.

Анна Михалкова отмечает юбилей
фото: соцсети Анны Михалковой

Анна Никитична Михалкова, старшая дочь Никиты Михалкова, родилась 14 мая 1974 года в Москве. Прапрадедом Анны Михалковой был русский живописец и член Императорской Академии художеств Сергей Суриков, прадедом – народный художник РСФСР Петр Кончаловский, а дедушкой – поэт и прозаик, автор текстов Государственных гимнов СССР и России Сергей Михалков.

В 1997 году Анна Михалкова окончила актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), а затем поступила на юридический факультет МГИМО по специальности международное право. Актриса дебютировала в кино в 1987 году, сыграв в эпизоде в фильме своего отца «Очи черные».

Всего на счету актрисы около ста ролей, среди которых работы в картинах «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Связь», «Кококо», «Повелитель ветра», «Свои», «Ника», «Чувства Анны». Она также играла в сериалах «Обычная женщина» «Эпидемия» , «Нежность», «Вертинский» и многих других. В апреле 2015 Анна Михалкова дебютировала на театральной сцене в спектакле «Как выдать маму замуж» по одноименной пьесе Олега и Владимира Пресняковых. С 2002 года является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». В 2003 году стала одним из создателей и продюсером кинооператорской премии «Белый квадрат», которая вручается ежегодно Гильдией кинооператоров России.

Анна Михалкова — шестикратная обладательница премии «Золотой орел» и обладательница кинопремии «Ника» за роль второго плана в фильме «Живи и помни».
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