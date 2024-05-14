Анна Михалкова отмечает юбилей

Сегодня, 14 мая, отмечает 50-летие актриса, продюсер и телеведущая, заслуженная артистка России Анна Михалкова.
фото: соцсети Анны Михалковой
Анна Никитична Михалкова, старшая дочь Никиты Михалкова, родилась 14 мая 1974 года в Москве. Прапрадедом Анны Михалковой был русский живописец и член Императорской Академии художеств Сергей Суриков, прадедом – народный художник РСФСР Петр Кончаловский, а дедушкой – поэт и прозаик, автор текстов Государственных гимнов СССР и России Сергей Михалков.
В 1997 году Анна Михалкова окончила актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), а затем поступила на юридический факультет МГИМО по специальности международное право. Актриса дебютировала в кино в 1987 году, сыграв в эпизоде в фильме своего отца «Очи черные».
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