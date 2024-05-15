Артем Быстров и Анастасия Куимова станут сводными братом и сестрой в картине «Большая земля»

Режиссер Юлия Трофимова приступила к съемкам фильма «Большая земля». Об этом сообщает пресс-служба компаним Star Media, запустившей производство картины при поддержке Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и Министерства культуры РФ.
фото: пресс-служба компании Star Media
Это история Марфы (Анастасия Куимова), вернувшейся с сыном на остров в Тихом океане, где она выросла и где ее отец работал смотрителем маяка. Одновременно с этим на острове появляется ее сводный брат Илья (Артем Быстров), которого героиня не видела много лет. Марфу и Илью связывает темная тайна. Но сколько бы они ни пытались убежать от прошлого, оно настигает их в виде таинственного кита, курсирующего у берегов острова и будто пытающегося что-то донести до Марфы.
По словам Юлии Трофимовой, «"Большая земля" — это фильм о травме прошлого, которая разрушает жизнь человека. Главная героиня Марфа должна избавиться от ранящих ее воспоминаний и чувства вины, чтобы построить новую жизнь со своим ребенком. Судьба сводит участников событий в одном месте, на острове, чтобы разобраться в прошлом и двигаться дальше: освободиться или умереть. Наш фильм похож на притчу благодаря немногочисленности героев и концентрации всей истории в одном месте – очень красивой и необычной локации в окрестностях Владивостока. Также зрителю будет интересно наблюдать за элементами магического реализма: у острова обитает кит, который хочет что-то сообщить Марфе, но героиня долгое время его не понимает».
«Замысел этой истории пришел ко мне почти шесть лет назад. Он родился из личного переживания, которое преследовало меня, как кит преследует главную героиню «Большой Земли». С тех пор сценарий пережил множество изменений и стал тем, чем является сейчас — притчей о наших взаимоотношениях с прошлым, а также о том, что свобода от прошлого все же возможна», — говорит Екатерина Мавроматис.
Съемки пройдут в Приморском крае на полуострове Брюса и во Владивостоке. Основное место съемок – построенное более века назад здание маяка. Он находится на высоте 66 м над уровнем моря и до сих пор указывает морякам вход в Амурский залив. Особую красоту этим местам придают базальтовые колонны – застывшие потоки магмы. Есть легенда, согласно которой колонны – это тысячи каменных игл, обрушившихся в наказание на тех, кто утратил веру в богов.
«Большая земля» станет первым художественным фильмом, снятым в этих локациях. Содействие в организации съемок оказали Администрация Владивостока и Правительство Приморского края.
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