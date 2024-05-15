Следователю Егору Долгополову поможет в расследованиях обезьянка-напарник

В Туапсе начались съемки восьмисерийного комедийного детектива «Майор и Меймун». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, главные роли в сериале исполнят Егор Долгополов и обезьянка-блогер Чита.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В эпицентре событий окажется капитан юстиции Майоров по прозвищу Майор (Долгополов). Воспитывал будущего блюстителя порядка дед – легендарный опер Советского Союза, который всегда жил работой. У внука – все ровно также: три рубашки, два галстука, костюм, две куртки – все на своих местах, жизнь расписана по минутам. Пока в один прекрасный день жизнь Майорова не переворачивается с ног на голову: он избивает чиновника, которого сам же арестовал и довел до суда. В память о легендарном деде Майора не увольняют, а отправляют временно в Туапсе.
«Мы снимаем у самого Черного моря, в городе воинской славы Туапсе. Нам повезло с погодой: весной на побережье бывают дожди, но в нашем случае кинобог смилостивился, и мы снимаем в солнце. Здесь очень приветливые люди, можно просто идти по берегу, зайти в понравившееся кафе, и с вероятностью 90% там разрешат снимать. Был такой забавный случай – мы шли смотреть квартиру, но ошиблись подъездом, позвонили, сказали: "Мы из кино". Нам ответили: "Проходите!". Чуть позже пришел локейшен-менеджер и говорит: "Ребята, вы пришли не туда, не в тот подъезд!". А мы уже осмотрели квартиру, чуть ли не мебель там переставляем! Хозяева вообще ничего не сказали, пустили нас, будто так и должно быть», — вспоминает режиссер Макс Кубринский.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
На новом месте работы Майорова раздражает все: и море, и солнце, и коллеги, которым ничего не надо, и банальные преступления. Не радует следователя и новый питомец – ручная обезьянка Меймун, которая сразу прикипела к хозяину и даже стала его напарником в расследованиях. Зверек – гроза преступности на побережье: и улику найдет, и, если понадобится, даже злодея обезвредит.
По словам Кубринского, «одну из главных ролей исполняет маленькая макака-крабоед по имени Чита. Она уже снималась в эпизодах, но такой крупной роли у нее еще не было. Оказавшись на солнце, на природе, животное ожило. Дома в Самаре, откуда она приехала, солнца в разы меньше. Первые дни Чита немножко побаивалась, даже проявляла агрессию, но через несколько смен влилась в команду. У нее есть любимчики: обезьянка очень подружилась с исполнителем главной роли Егором Долгополовым. Как истинная женщина, Чита ревнует Егора к его партнерше, актрисе Оле Старостиной. Сцены любви, которые проходят при участии Читы, иногда даются нам с трудом, потому что она может рычать на Олю, не позволять Егору ее обнимать. Иногда Чита делает потрясающие вещи: в драматической сцене, где одному из персонажей становится плохо, она вдруг забралась ему на плечо, обняла и поцеловала. В общем, это маленький человек, практически ребенок».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В Туапсе лучший друг покойного деда, отставной следователь Жихарь, следит за тем, чтобы Майоров больше ни во что не вляпался. Со всем можно было бы смириться и спокойно пересидеть ссылку на Черноморском побережье, если бы не бандит Жорж, у которого все схвачено и который наводит свой порядок в городе – не по закону, а по понятиям. Майоров объявляет Жоржу войну, и тот принимает вызов: в этой схватке у главного героя союзников немного, а напарник так вообще один – Меймун.
«Костяк главных героев проекта – это московские актеры, а персонажи, которые появляются на одну серию – это артисты местных театров из Туапсе, Краснодара, Сочи. Это вносит свои неповторимые краски, конечно, мы немного разные, техники и понимание актерской правды отличаются, но это добавляет жанровости и остроты. Это кино для семейного просмотра, очень теплое и душевное, про человеческие отношения, любовь, про то, что все будет хорошо. Зрители сериала увидят солнце и пальмы, маленькую смышленую обезьяну, которая помогает расследовать преступления, а также очень колоритную и харизматичную компанию оперов, которые, я думаю, запомнятся своей открытостью, жизнелюбием и даже наивностью в каких-то вопросах», – рассказал режиссер.
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