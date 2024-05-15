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Киану Ривз и Кирстен Данст взвоют от скуки на борту самолета Рубена Эстлунда

15 мая
2024 год

Новости кино >>
15 мая 2024

Киану Ривз, Кирстен Данст и Даниэль Брюль поработают с Рубеном Эстлундом, уверяет Deadline.

Киану Ривз и Кирстен Данст взвоют от скуки на борту самолета Рубена Эстлунда
фото: deadline.com

Звезды появятся в новой работе известного шведского режиссера, получившей название «Развлекательная система отключена» (The Entertainment System Is Down). Сатирическая лента поведает о пассажирах авиарейса, столкнувшихся со скукой на борту самолета после выхода из строя развлекательныхь функций.

Эстунд специально для съемок, запланированных на начало 2025 года, приобрел списанный Boeing-747. При подготовке к фильму режиссер вдохновлялся социально-психологическим экспериментом, который провели ученые Университета Вирджинии. По итогам исследования оказалось, что участникам не нравилось проводить от шести до 15 минут в одиночестве без развлечений и наедине со своими мыслями. Для того, чтобы избежать скуки, предлагалось нажать кнопку и ударить себя током. Четверть женщин и две трети мужчин предпочли электричество ничегонеделанию, а один участник так испугался погружаться в себя, что за 15 минут подверг себя 190 ударам током.
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