Екатерина Рябова и Сергей Масленников сыграли в мелодраме «Сокровище Королевой Анны»

«Анна – борец, не жалуясь на судьбу, стойко переживает трудности. Мне героиню было искренне жаль, я бы не стала терпеть такого отношения. Но этот путь привел Анну к личному счастью», — поведала о своем персонаже Екатерина Рябова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Анна Королева живет под одной крышей с бывшим мужем и свекровью. Родителей у Анны уже нет, как и детей. В начале их с Василием семейной жизни родилась девочка, но ребенок погиб в роддоме. В семье давно разлад, совместное проживание с гулящим на стороне мужем и его матерью с каждым днем становится все более невыносимым. Но однажды Анна получает в наследство квартиру и все имущество от соседки, о которой заботилась. Вскоре героиня знакомится с вдовцом Олегом. Его жена погибла в ДТП, и он один воспитывает дочь Тасю. У Анны и Олега возникает взаимная симпатия. Кажется, что жизнь становится ярче, но бывшая свекровь продолжает досаждать Анне. Женщина заявляет, что на самом деле ее дочь жива – ее тайно удочерили в роддоме. Анна, поверив свекрови, начинает поиски и с ужасом понимает, что это, возможно, Тася, дочь Олега.
По словам Сергея Масленникова, «с самого начала Олег присматривался к Анне. Ему было непонятно, как чуткая и заботливая женщина, которой казалась героиня, могла отказаться от самого дорогого – своего ребенка. Но, когда поступки Анны расставили все по своим местам, Олег понял, что они живут одинаковыми принципами и чувствами».
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