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Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь»

16 мая
2024 год

Новости кино >>
16 мая 2024
Второй сезон ромкома «Терраса кафе богинь» стартует 4 июля. В честь грядущей премьеры студия Tezuka ProductionsДороро», «Басня»), которая по прежнему занимается производством сериала, выпустила новый трейлер.


После смерти бабушки студенту Токийского университета Хаято Касукабэ достается старое прибрежное кафе «Фамилия». Юноша не собирается продолжать семейный бизнес и возвращается в родной город, чтобы закрыть ресторан и продать имущество. Однако за три года его отсутствия старушка сдала комнаты привлекательным девушкам: студентки колледжа Аканэ, Ока, Рихо, Сирагику и старшеклассница Ами помогали ей по хозяйству и управляли делами. Отчаянно пытаясь сохранить дом, квартирантки убеждают Хаято восстановить и вновь открыть кофейню. В новом сезоне рядом с «Фамилией» появится конкурирующая летняя веранда, которую обслуживают пять кавайных официанток.

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Симпатичных соперниц озвучат:

Мао Такасаки — Риэ Такахаси (Ай Хосино из «Звездного дитя»).
Ририка Тиёда — Аяна Такэтацу (Аура из «Провожающей в последний путь Фрирен»).
Моэми Соя — Рэйна Уэда (Рэна Нацукава из «Досанко-гяру чудо как милы»).
Хэкиру Ёсино — Кана Ханадзава (Рика Оримото из «Магической битвы 0»).
Валентина Адзума — Ю Сэридзава (Мини Яэмори из «Девушки на час»).

Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь»

Манга «Терраса кафе богинь», написанная и проиллюстрированная Кодзи СэоГород, в котором ты живешь»), печатается на страницах журнала Weekly Shonen Magazine (издательство Kodansha) с февраля 2021-го, а первый сезон аниме вышел в апреле прошлого года. Постановкой гаремника руководил Сатоси КувабараПять невест», «Черный Джек»).

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Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь» фотографии
Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь» фотографии
Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь» фотографии
Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь» фотографии
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