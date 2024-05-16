Двойная доза: больше кофе и студенток в трейлере второго сезона «Террасы кафе богинь»

Второй сезон ромкома «Терраса кафе богинь
» стартует 4 июля. В честь грядущей премьеры студия Tezuka Productions
(«Дороро
», «Басня
»), которая по прежнему занимается производством сериала, выпустила новый трейлер.
После смерти бабушки студенту Токийского университета Хаято Касукабэ
достается старое прибрежное кафе «Фамилия». Юноша не собирается продолжать семейный бизнес и возвращается в родной город, чтобы закрыть ресторан и продать имущество. Однако за три года его отсутствия старушка сдала комнаты привлекательным девушкам: студентки колледжа Аканэ
, Ока
, Рихо
, Сирагику
и старшеклассница Ами
помогали ей по хозяйству и управляли делами. Отчаянно пытаясь сохранить дом, квартирантки убеждают Хаято восстановить и вновь открыть кофейню. В новом сезоне рядом с «Фамилией» появится конкурирующая летняя веранда, которую обслуживают пять кавайных официанток.
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«Томо — девушка!» — чистокровный ромком от автора хентай-додзинси
Симпатичных соперниц озвучат:
Мао Такасаки — Риэ Такахаси
(Ай Хосино
из «Звездного дитя
»).
Ририка Тиёда — Аяна Такэтацу
(Аура
из «Провожающей в последний путь Фрирен
»).
Моэми Соя — Рэйна Уэда
(Рэна Нацукава
из «Досанко-гяру чудо как милы
»).
Хэкиру Ёсино — Кана Ханадзава
(Рика Оримото
из «Магической битвы 0
»).
Валентина Адзума — Ю Сэридзава
(Мини Яэмори
из «Девушки на час
»).
Манга «Терраса кафе богинь», написанная и проиллюстрированная Кодзи Сэо
(«Город, в котором ты живешь
»), печатается на страницах журнала Weekly Shonen Magazine
(издательство Kodansha) с февраля 2021-го, а первый сезон аниме вышел в апреле прошлого года. Постановкой гаремника руководил Сатоси Кувабара
(«Пять невест
», «Черный Джек
»).
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