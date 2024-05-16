Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ностальгическая комедия Сергея Жукова «Камера Мотор» продлена на второй сезон

16 мая
2024 год

Новости кино >>
16 мая 2024
Сериал «Камера Мотор» от компании «Руки Вверх Production» продлен на второй сезон. Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, о продолжении комедии рассказали создатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и сценарист и продюсер Вадим Бакунев в рамках авторской программы кинообозревателя Сусанны Альпериной «Медийные лица», которая выходит на Rutube.

Ностальгическая комедия Сергея Жукова «Камера Мотор» продлена на второй сезон

«Сейчас мы пишем второй сезон. Но нужно понимать, что съемки занимают большое количество времени и это, как всегда, летнее время. Получается, у нас есть конкретный период, в который надо попасть», — говорит продюсер сериала Сергей Жуков.

«Камера Мотор» представляет собой ностальгическую комедию о культурном наследии 90-х, а именно о хитах VHS-кассет, которыми засматривалась вся страна. По сюжету обычный парень и сотрудник видеосалона Николай Виденин (Павел Рассомахин), влюбленный в кино, случайно ставит школьникам кассету с фильмом для взрослых вместо мультфильма. Виденина отправляют на год в колонию-поселение. Но здесь происходит невероятное: по приказу начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин) он начинает снимать ремейки мировых кинохитов от «Терминатора» до «Индианы Джонса». Главные роли достаются другим заключенным, а спецэффекты и декорации создаются из подручных средств.

Читать рецензию «Камера Мотор»: Снимите это немедленно

«Для нас это вызов. И я знаю, что для актеров – и Димы Колчина, и Макса Киселева, и многих других – наш проект в приоритете, и они ждут съемок. Второй сезон будет точно, но конкретные даты мы пока не называем», — рассказал креативный продюсер сериала Вадим Бакунев.

Главные роли в первом сезоне также исполнили Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Ирина Выборнова, Сергей Беляев и Софья Сокур.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Жуков создаст Голливуд на зоне 4 марта
Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
В России снимают сериал про романтику видеосалонов
персоны
Вадим БакуневСергей Беляев (III)Ирина ВыборноваСергей Жуков (II)Максим Киселев (II)Дмитрий КолчинАскар НигамедзяновАлександр ОбласовПавел РассомахинАндрей СвиридовСофья СокурСергей Стёпин
фильмы
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчегаКамера МоторТерминатор

анонс

Скорбим

Олег Леваков
15 мая ушёл из жизни актёр Олег Леваков.
Кенгесбой Сержанов
15 мая ушёл из жизни оперный певец Кенгесбой Сержанов.
Вячеслав Гостищев
14 мая ушёл из жизни актёр Вячеслав Гостищев.
Байба Индриксоне
14 мая ушла из жизни актриса Байба Индриксоне.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Юлия Латышева
Владимир Лелётко
Фатхулло Максудов
Дмитрий Писаренко
Михаил Уржумцев
Дэвид Бореаназ
Пирс Броснан
Мартин Кароль
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Мэр Уиннингэм
Меган Фокс
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Огненный лис
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Приговор
триллер
Казахстан, Киргизия, 2024
Кунг-фу Тигр
боевик, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Пацан против всех
боевик, триллер
Германия, США, ЮАР, 2023
Реинкарнация. Демоны желаний
фильм ужасов
США, 2024
BTOB. Мы вместе
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Я не киллер
боевик, комедия, мелодрама, триллер
США, 2023
Каждый мечтает о собаке
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Обитель страха
научная фантастика, триллер
США, 2024
Семь дней, семь ночей
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Строго конфиденциально
детектив, триллер
Великобритания, Сент-Китс и Невис, 2024
Министерство неджентльменских дел
боевик, комедия, экранизация
Великобритания, США, Турция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен