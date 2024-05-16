Ностальгическая комедия Сергея Жукова «Камера Мотор» продлена на второй сезон

Сериал «Камера Мотор
» от компании «Руки Вверх Production» продлен на второй сезон. Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, о продолжении комедии рассказали создатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков
и сценарист и продюсер Вадим Бакунев
в рамках авторской программы кинообозревателя Сусанны Альпериной «Медийные лица», которая выходит на Rutube.
«Сейчас мы пишем второй сезон. Но нужно понимать, что съемки занимают большое количество времени и это, как всегда, летнее время. Получается, у нас есть конкретный период, в который надо попасть», —
говорит продюсер сериала Сергей Жуков.
«Камера Мотор» представляет собой ностальгическую комедию о культурном наследии 90-х, а именно о хитах VHS-кассет, которыми засматривалась вся страна. По сюжету обычный парень и сотрудник видеосалона Николай Виденин (Павел Рассомахин
), влюбленный в кино, случайно ставит школьникам кассету с фильмом для взрослых вместо мультфильма. Виденина отправляют на год в колонию-поселение. Но здесь происходит невероятное: по приказу начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин
) он начинает снимать ремейки мировых кинохитов от «Терминатора
» до «Индианы Джонса
». Главные роли достаются другим заключенным, а спецэффекты и декорации создаются из подручных средств.
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«Для нас это вызов. И я знаю, что для актеров – и Димы Колчина, и Макса Киселева, и многих других – наш проект в приоритете, и они ждут съемок. Второй сезон будет точно, но конкретные даты мы пока не называем», —
рассказал креативный продюсер сериала Вадим Бакунев.
Главные роли в первом сезоне также исполнили Александр Обласов
, Аскар Нигамедзянов
, Андрей Свиридов
, Сергей Степин
, Ирина Выборнова
, Сергей Беляев
и Софья Сокур
.
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