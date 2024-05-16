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Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера

16 мая
2024 год

Новости кино >>
16 мая 2024

НТВ и Иви приступили к съемкам детективной драмы Сергея Попова «Оперативная память», производством которой будет заниматься компания «ВайТ Медиа». Главные роли в сериале исполнят Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По словам режиссера Сергея Попова, «сюжет сериала развивается вокруг поиска маньяка, который убивает молодых девушек в парках Москвы на протяжении последних восьми лет. Главный герой картины, майор Багрышев, всю жизнь посвятил оперативной работе, заработал репутацию лучшего в своем деле и через три месяца должен был уйти на пенсию. Неожиданно у него обнаруживают болезнь Альцгеймера, из-за которой он очень скоро должен стать недееспособным. Как раз в это время к нему прикрепляют молодого напарника Соломатина, которого он должен обучить профессии. Мне проект показался интересен тем, что Багрышев, человек без страха и упрека, оказывается в ситуации, когда болезнь все же сильнее него. Он не способен сопротивляться ей, несмотря на всю свою волю и железный характер, ему приходится взглянуть на жизнь совершенно по-другому. И все, что еще вчера казалось важным, сегодня перестает быть таковым. Я уверен, что зрителям будет интересно увидеть замечательного актера Андрея Смолякова совсем другим, не только сильным и несгибаемым, но и ранимым и трогательным. Съемочный процесс в основном будет проходить в Москве, сейчас мы продолжаем поиски некоторых локаций. По большей части это центр Москвы, старинные улочки со своим характером, но часть эпизодов будем снимать в новых районах, например, сцены, где маньяк прячет своих жертв. Это будут страшные и заброшенные места. Интрига сериала будет заключаться в том, что зрители до последнего не будут понимать, кто же из героев – тот самый маньяк».

Зрителям поедают об опытном майоре Багрышеве (Смоляков), который ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажера Соломатина (Сапрыкин), думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера еще больше усугубляют его положение – Багрышев понимает, что ему придется уйти в отставку. Соломатин считает, что майор – настоящий ас в оперативном розыске, и именно у него он должен учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику заключить договор: Багрышев передает ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной «оперативной памятью», то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы. Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажеру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные «файлы» стираются из головы опытного следака.

Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«По сюжету мне предстоит перенять опыт оперативника-мэтра, которого сыграет в сериале Андрей Смоляков. Встретиться в кадре с таким мастером мне посчастливилось еще на дебютном проекте "Движение вверх". Андрей Игоревич тогда давал очень точные подсказки и советы, которыми я пользуюсь по сей день. С тех пор мы не пересекались на экране, и сниматься вместе вновь в сериале "Оперативная память" будет радостно вдвойне. Надеюсь, зритель полюбит наш тандем», — говорит Кузьма Сапрыкин.

В сериале также сыграют Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие актеры. Сценарий написали Денис Каймаков, Алексей Каранович и Игорь Шаров, продюсерами выступают Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, а за визуальную составляющую отвечают оператор Артем Анисимов и художник-постановщик Екатерина Панцырева.

Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Мне сразу понравилась история, так как я очень люблю детективы, где в каждой серии расследуются отдельные убийства, а параллельно есть основная линия, которая раскрывается в самом конце. Это даёт ощущение многослойности сюжета. Я очень рада вновь поработать с Андреем Смоляковым, с которым мы несколько лет играли в другом сериале. Очень важно, когда с партнёрами складываются тёплые отношения, потому что это даёт ощущение, что вы команда, а не встретились час назад на гриме и даже не успели толком познакомиться. Мне всегда интересно новое, и особенно интересно работать в команде, где ты можешь в мире слов "идентификация" и "эпителий" научиться быть убедительным и органичным. Я сразу почувствовала, что не получится играть хотя бы без минимального погружения в профессию, поэтому попросила, чтобы на площадке был настоящий криминалист. Я ждала, что приедет хмурый дядя с чёрным чемоданчиком, а приехала прекрасная молодая женщина с идеальным маникюром. Иногда я пишу ей в процессе съёмок, когда не знаю, как правильно подойти к трупу или положить линейку. Мне это очень помогает», — рассказала Мария Андреева, исполнительница роли эксперта-криминалиста Марины.
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Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера фотографии
Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера фотографии
Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера фотографии
Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера фотографии
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