Сергей Светлаков вернулся к роли «вечного телезрителя» Сергея Белякова

В Краснодарском крае стартовали съемки полнометражного дебюта Александра Назарова «Беляковы в отпуске» – спин-оффа о жизни «вечного телезрителя» Сергея Белякова, образ которого Сергей Светлаков воплотил в проектах «Наша Russia» и своем шоу «Светлаков +». Производством занимается студия SVERDЛOVSK. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Это рассказ об обычной семье Беляковых из города Таканрога, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства Сергея Белякова номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Кроме того, в отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале «заклятым друзьям» и идут ва-банк: начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже. А разоблачение — все ближе. Ведь Беляковы живут в отеле нелегально, ночуют, где придется. И по их следам уже идет главный менеджер отеля, непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое им необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда.
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