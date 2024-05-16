«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат»

Опубликованы трейлер и постер испанской комедии Начо Велильи «Шах и мат», которую компания «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат 6 июня.
«Шах и мат»
По сюжету жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. Ведь в шахматах – как и в жизни – не имеет значения король ты или пешка, главное – сделать верный ход.
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