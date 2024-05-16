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«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат»

16 мая
2024 год

Новости кино >>
16 мая 2024
Опубликованы трейлер и постер испанской комедии Начо Велильи «Шах и мат», которую компания «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат 6 июня.

«Шах и мат»

По сюжету жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. Ведь в шахматах – как и в жизни – не имеет значения король ты или пешка, главное – сделать верный ход.

«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В картине сыграли Алехандра Хименес, Франсеск Орелья, Мария Аданес, Ален Эрнандес, Мигель Реллан, Хосе Мануэль Поха, Луис Кальехо, Кико Бена, Пабло Луазель, Росио Велайос, Вероника Сенра и Туоксин Цю.

За музыку отвечает композитор Хуанхо Хавьеррэ, а за визуальную составляющую — оператор-постановщик Андреу Ортолл. Сценарий написал сам режиссер совместно с Давидом Санчесом и Мартой Санчез.
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«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат» фотографии
«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат» фотографии
«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат» фотографии
«Перед шахматной доской мы все в равных условиях»: опубликован трейлер комедии «Шах и мат» фотографии
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