Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч»

17 мая
2024 год

Новости кино >>
17 мая 2024
В Москве стартовали съемки шпионского детективного сериала «Разящий луч», в котором играют Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер и Кирилл Гребенщиков. Над проектом работают РЕН ТВ и Star Media Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба телеканала.

Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

По сюжету КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Евгений Харитонов), разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин (Кирилл Гребенщиков) вербует Кима Никанорова (Иван Колесников), бывшего сотрудника лаборатории, ставшего валютным спекулянтом. Он должен стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима устраивают снова работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ. Все идет по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с очень опытной и изощренной противницей – агентом ЦРУ с позывным Леонардо (Дарья Мороз). Она подозревает, что Ким – подставная фигура КГБ.

«В период холодной войны борьба контрразведок была на самом пике. Особенно это касалось сферы научных открытий, разработок для военно-промышленного комплекса. Важно стать первыми. А также противостоять попыткам украсть идеи, внедрить агентов, повлиять на ученых, переманить их. В сериале "Разящий луч" речь идет о применении лазера для целей военно-промышленного комплекса. В нашем шпионском детективе в центре событий – человеческая драма, главный герой попадает в ситуацию, когда он вынужден стать двойным агентом. Это история о сложном выборе», — рассказывает режиссер Алексей Мурадов.

Оператором шпионского детектива выступает Улугбек Хамраев. В сериале также играют Марина Петренко, Анна Воркуева и Владимир Виноградов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   17.05.2024 - 15:14
почитаешь сюжет - плохеть начинает. снова непобедимые герои в деле. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Телевизионная премьера сериалов «Зло» и «Операция "Карпаты"» состоится в начале мая
Леонид Бичевин сыграл в криминальной семейной саге «Расплата»
Алексей Макаров примет «Крайние меры» вместе с корги
«Банда ЗИГ ЗАГ»: Ну что, старшой, окропим снежок красненьким?
Поиск по меткам
Рен ТВ
персоны
Владимир ВиноградовАнна ВоркуеваКирилл ГребенщиковИван КолесниковДарья МорозАлексей МурадовМарина ПетренкоПавел ТрубинерУлугбек ХамраевЕвгений Харитонов
фильмы
Разящий луч

фотографии >>
Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Леваков
15 мая ушёл из жизни актёр Олег Леваков.
Кенгесбой Сержанов
15 мая ушёл из жизни оперный певец Кенгесбой Сержанов.

День рождения >>

Дмитрий Арбенин
Дмитрий Барков (II)
Дарья Бондаренко
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Александр Леньков
Юрий Николаенко
Денис Парамонов
Екатерина Редникова
Жан-Мари Бигар
Кэмерон Бэнкрофт
Жан Габен
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
Магда Шнайдер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Огненный лис
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Приговор
триллер
Казахстан, Киргизия, 2024
Каждый мечтает о собаке
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Реинкарнация. Демоны желаний
фильм ужасов
США, 2024
Кунг-фу Тигр
боевик, комедия, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Пацан против всех
боевик, триллер
Германия, США, ЮАР, 2023
BTOB. Мы вместе
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Я не киллер
боевик, комедия, мелодрама, триллер
США, 2023
Обитель страха
научная фантастика, триллер
США, 2024
Семь дней, семь ночей
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Строго конфиденциально
детектив, триллер
Великобритания, Сент-Китс и Невис, 2024
Министерство неджентльменских дел
боевик, комедия, экранизация
Великобритания, США, Турция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен