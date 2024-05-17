Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч»

В Москве стартовали съемки шпионского детективного сериала «Разящий луч», в котором играют Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер и Кирилл Гребенщиков. Над проектом работают РЕН ТВ и Star Media Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
По сюжету КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Евгений Харитонов), разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин (Кирилл Гребенщиков) вербует Кима Никанорова (Иван Колесников), бывшего сотрудника лаборатории, ставшего валютным спекулянтом. Он должен стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима устраивают снова работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ. Все идет по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с очень опытной и изощренной противницей – агентом ЦРУ с позывным Леонардо (Дарья Мороз). Она подозревает, что Ким – подставная фигура КГБ.
«В период холодной войны борьба контрразведок была на самом пике. Особенно это касалось сферы научных открытий, разработок для военно-промышленного комплекса. Важно стать первыми. А также противостоять попыткам украсть идеи, внедрить агентов, повлиять на ученых, переманить их. В сериале "Разящий луч" речь идет о применении лазера для целей военно-промышленного комплекса. В нашем шпионском детективе в центре событий – человеческая драма, главный герой попадает в ситуацию, когда он вынужден стать двойным агентом. Это история о сложном выборе», — рассказывает режиссер Алексей Мурадов.
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