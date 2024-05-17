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Фильмы о музыкантах Нике Кейве, Пите Доэрти и режиссере Аньес Варда вошли в международную программу Beat Film Festival

17 мая
2024 год

Новости кино >>
17 мая 2024
Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявил фильмы международной программы. Смотр пройдет в Москве в пятнадцатый раз с 6 по 16 июня — в офлайн и онлайн форматах, уточняет пресс-служба мероприятия.

Фильмы о музыкантах Нике Кейве, Пите Доэрти и режиссере Аньес Варда вошли в международную программу Beat Film Festival
фото: Beat Film Festival


Фильмом открытия станет картина «Мишель Гондри: DIY» — история главного фантазера в современном кино. В программу также вошли ленты «Варда навсегда» о французском режиссере Аньес Варда, стоявшей у истоков знаменитой «новой волны», и «Больше огня: История Аниты Палленберг» — биография музы The Rolling Stones и одной из it-girl 60-х, основанная на неопубликованных мемуарах Палленберг, которые в фильме читает Скарлетт Йоханссон.

Традиционно в международной программе Beat Film Festival представлены фильмы о музыке. «Рюити Сакамото: Последний концерт» — прощальное студийное выступление великого японского музыканта. «Ник Кейв и The Birthday Party» рассказывает о первой группе артиста, а «Питер Доэрти: Незнакомец в моей шкуре» — это максимально искренний портрет главной деструктивной рок-звезды 2000-х.

Фильмы о музыкантах Нике Кейве, Пите Доэрти и режиссере Аньес Варда вошли в международную программу Beat Film Festival
фото: Beat Film Festival

Кроме того, зрители смогут увидеть фильм о нью-йоркском фотографе Джеймсе Хэмилтоне «Без фильтров», который спродюсировал его главный фанат, режиссер Уэс Андерсон; биографию фотографа и модели Банни Йегер «Неприкрытые амбиции»; фильм «Copa 71», посвященный первому крупному чемпионату по женскому футболу; «CEO Будущего» о студентах, которые изо всех сил стремятся оказаться на вершине мира больших денег; исследование цифровой сумеречной зоны «Вечный ты»; «Ненастоящий детектив» о взлете и падении одного американского тру-крайм-подкаста; пронзительно нежное роуд-муви о путешествии компании американских подростков к океану «Вечеринка на краю света»; а также фильмы о балете «Лебединая песня» и «Стойкий человек». Кроме того, в международную программу вошли фильмы «Кино Годара», «Дарио Ардженто: Паника», «Канны: режиссерская версия», «Бонни» и другие. Описание всех картин доступно на сайте смотра.

Показы и события Beat Film Festival пройдут в главных кинотеатрах Москвы и на других знаковых городских площадках. Среди них киноцентр «Октябрь» в рамках сотрудничества с проектом КАРО.Арт, «Художественный», Дом культуры «ГЭС-2», Лекторий Музея «Гараж», МАММ, «Иллюзион», Плюс Дача — площадка Яндекс Плюса, Центр «Зотов», «Пионер», Дом творчества Переделкино. Beat Film Festival также пройдет в онлайн-формате: Кинопоиск, стратегический партнер фестиваля, откроет доступ к фильмам «Мишель Гондри: DIY», «Ник Кейв и The Birthday Party», «Канны: Режиссерская версия», «Без фильтров», «Неприкрытые амбиции», «СЕО Будущего», «Стойкий человек» и другим.
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№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   17.05.2024 - 19:46
Документальное кино стало настолько красивым и интересным, невозможно оторваться. Спасибо режиссерам доков, что находят такие истории. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Уэс АндерсонДарио АрджентоАньес ВардаЖан-Люк ГодарМишель ГондриСкарлетт ЙоханссонНик КейвРюити Сакамото

фотографии >>
Фильмы о музыкантах Нике Кейве, Пите Доэрти и режиссере Аньес Варда вошли в международную программу Beat Film Festival фотографии
Фильмы о музыкантах Нике Кейве, Пите Доэрти и режиссере Аньес Варда вошли в международную программу Beat Film Festival фотографии
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