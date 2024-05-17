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Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ

17 мая
2024 год

Новости кино >>
17 мая 2024
ТВЦ анонсировал сериалы, которые закроют весенний детективный телесезон. Канал покажет проекты «Абонемент на расследование», «Забери меня к себе», «Загадка на двоих. Пропавший пациент» и «Метод уборщицы».

Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ
фото: пресс-служба ТВЦ

22 и 23 мая выйдут два новых сезона проекта Артура Румынского «Абонемент на расследование» с Софьей Зайкой и Виктором Михайловым в образах Гликерии и Талича — с подзаголовками «Знаки судьбы» и «Маленькие трагедии». В небольшом городке Всеславске снова разбушевались преступники, и в этих делах много деталей, которые не сходятся между собой.

«Новый сезон будет очень интересным. Гликерия фанатично погружается в дела, чтобы найти преступников и добиться справедливости, и зачастую забывает о себе. Но, на мой взгляд, в новом сезоне сами преступления и даже сам путь к поиску правонарушителей становятся более экстремальными, в каких-то моментах ей даже приходится идти по довольно опасному пути, идти на провокации, из-за чего коллеги и начальство Гликерии начинают за нее переживать. Однако мою героиню не сломить, она, не смотря ни на какие преграды, ничего не боится и сделает все, чтобы преступники были наказаны. А вот в их отношениях с Таличем много тумана и нет ясности. У них прекрасные дружеские, доверительные отношения, но есть место и симпатии, влечению. Насколько сильно проявляется последнее — увидим на экранах!», — говорит Софья Зайка.

24 мая стартует остросюжетная мелодрама Евгения Сологалова «Забери меня к себе», в которой главным героям в исполнении Серафимы Огаревой и Дмитрия Пчелы предстоит разобраться с делами сердечными и с грузом прошлого.

Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ
фото: пресс-служба ТВЦ

«Для меня эта история — про личностный рост. Моя героиня Ирина в какой-то момент жизни убежала от сложных обстоятельств, испугавшись их, и попыталась построить свою жизнь на этом побеге от себя. Позже ее брак разрушился в одно мгновение. Но жизнь не случайно поворачивается так — ей нужно вернуться в те обстоятельства и разобраться с прошлым. Мне очень симпатична моя героиня тем, что она имеет смелость встретиться лицом к лицу с болью. Конечно, это сложно, для этого нужно иметь внутреннее мужество. В итоге, пройдя этот путь, решив задачи, от которых она когда-то сбежала, она возвращается к себе настоящей. А уже как следствие того, что она возвращается к себе, налаживается и ее личная жизнь», — делится Серафима Огарева.

Новую экранизацию Людмилы Мартовой «Загадка на двоих. Пропавший пациент», которую поставил Петр Забелин, телеканал покажет 25 мая. Это продолжение детектива «Февральская сирень» с Екатериной Рябовой и Сергеем Перегудовым. У подруги главной героини Лели Инны случается беда: погибает ее любимый человек. Когда-то давно они по глупости расстались, а на склоне лет вновь нашли друг друга и собирались пожениться. Леля и Воронов пытаются не просто утешить бедную Инну, но и найти преступника, а это оказывается не так просто. Да и любовные отношения между главными героями не вполне спокойны.

«В новой части у моей героини не все будет гладко, даже ее любовная история с Вороновым будет совсем не такая как хотелось бы, будет очень много сложностей. Но нужно заметить, что Леля не предаст себя, не потеряет себя как личность, и в то же время сможет обрести свое счастье вместе с любимым человеком», — рассказывает Екатерина Рябова.

Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ
фото: пресс-служба ТВЦ

Закроют весенний телесезон 29 и 30 мая две части «Метода уборщицы» режиссера Филиппа Коршунова с Мариэттой Цигаль-Полищук и Станиславом Бондаренко. Бывший профайлер Александра Мещерякова, ныне работающая уборщицей в отделении следственного комитета своего родного городка Калинова, снова не может оставаться в стороне от расследований. Она помогает следователям сопоставлять факты, замечает важные детали, которые другие не могут увидеть, разгадывает сложные ребусы в попытке спасти намеченную маньяком жертву. Да и роман с Владом набирает обороты. Вполне возможно, что следующим шагом Александры будет возвращение в свою профессию профайлера, откуда она ушла из-за случившейся трагедии.
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персоны
Станислав БондаренкоПетр ЗабелинСофья ЗайкаФилипп КоршуновВиктор Михайлов (V)Серафима ОгарёваСергей ПерегудовДмитрий ПчелаАртур РумынскийЕкатерина РябоваЕвгений СологаловМариэтта Цигаль-Полищук
фильмы
Абонемент на расследование. Знаки судьбыАбонемент на расследование. Маленькие трагедииЗабери меня к себеЗагадка на двоих. Пропавший пациентЗагадка на двоих. Февральская сиреньМетод уборщицы-3

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Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ фотографии
Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ фотографии
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